Олімпіада-2018. Австрійська сноубордистка Гассер виграла золото у дисципліні біг-ейр

Срібло та бронза в активі США та Нової Зеландії відповідно

На Олімпіаді в Пхьончхані завершилися змагання зі сноубордингу в дисципліні біг-ейр. Олімпійською чемпіонкою стала австрійка Анна Гассер. Срібною призеркою стала американка Джеймі Андерсон, а бронзовою - новозеландка Зої Садовськи. Україна у цій дисципліні представлена не була. XXIII Зимові Олімпійські ігри Пхьончхан-2018 Сноубординг