  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Олімпіада-2018. Австрійська сноубордистка Гассер виграла золото у дисципліні біг-ейр

    Срібло та бронза в активі США та Нової Зеландії відповідно
    На Олімпіаді в Пхьончхані завершилися змагання зі сноубордингу в дисципліні біг-ейр. Олімпійською чемпіонкою стала австрійка Анна Гассер. Срібною призеркою стала американка Джеймі Андерсон, а бронзовою - новозеландка Зої Садовськи. Україна у цій дисципліні представлена не була. XXIII Зимові Олімпійські ігри Пхьончхан-2018 Сноубординг
    • Сьогодні, 15:45
    • Розсилка
    <span>Анна Гассер. Фото AFP</span>
    Анна Гассер. Фото AFP

    Срібло та бронза в активі США та Нової Зеландії відповідно

    На Олімпіаді в Пхьончхані завершилися змагання зі сноубордингу в дисципліні біг-ейр.

    Олімпійською чемпіонкою стала австрійка Анна Гассер.

    Срібною призеркою стала американка Джеймі Андерсон, а бронзовою - новозеландка Зої Садовськи.

    Україна у цій дисципліні представлена не була.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Сноубординг (біг-ейр)

    Жінки

    1. Анна Гассер (Австрія) - 185,00
    2. Джеймі Андерсон (США) - 177,25
    3. Зої Садовськи (Нова Зеландія) - 157,50

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.


    Олімпійські ігри (Олімпіада)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ