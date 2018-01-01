Олімпіада-2018. Австрійська сноубордистка Гассер виграла золото у дисципліні біг-ейр
- Сьогодні, 15:45
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Анна Гассер. Фото AFP
Срібло та бронза в активі США та Нової Зеландії відповідно
На Олімпіаді в Пхьончхані завершилися змагання зі сноубордингу в дисципліні біг-ейр.
Олімпійською чемпіонкою стала австрійка Анна Гассер.
Срібною призеркою стала американка Джеймі Андерсон, а бронзовою - новозеландка Зої Садовськи.
Україна у цій дисципліні представлена не була.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Сноубординг (біг-ейр)
Жінки
1. Анна Гассер (Австрія) - 185,00
2. Джеймі Андерсон (США) - 177,25
3. Зої Садовськи (Нова Зеландія) - 157,50
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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