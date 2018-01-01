Олімпіада-2018. Білоруска Гуськова стала чемпіонкою у лижному фристайлі

Для збірної Білорусі це перша медаль на Іграх-2018

У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі в лижній акробатиці у жінок. Золото завоювала білоруська спортсменка Анна Гуськова, це перша медаль для Білорусі на Олімпіаді. Уродженка України Алла Цупер виступила за Білорусь і зайняла четверте місце. Срібло виборола представниця Китаю Чжань Сінь, бронза в активі



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Анна Гуськова. Фото: Getty Images

Для збірної Білорусі це перша медаль на Іграх-2018

У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі в лижній акробатиці у жінок.

Золото завоювала білоруська спортсменка Анна Гуськова, це перша медаль для Білорусі на Олімпіаді.

Уродженка України Алла Цупер виступила за Білорусь і зайняла четверте місце.

Срібло виборола представниця Китаю Чжань Сінь, бронза в активі її співвітчизниці Кун Фаньюй.

Україну у цій дисципліні представляла Ольга Полюк, однак вона не змогла подолати кваліфікацію.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Лижний спорт (фристайл, акробатика)

Жінки

1. Анна Гуськова (Білорусь) - 96,14

2. Чжан Сінь (Китай) - 95,52

3. Кун Фаньюй (Китай) - 70,14

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

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