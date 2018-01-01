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    Олімпіада-2018. Білоруска Гуськова стала чемпіонкою у лижному фристайлі

    Для збірної Білорусі це перша медаль на Іграх-2018
    У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі в лижній акробатиці у жінок. Золото завоювала білоруська спортсменка Анна Гуськова, це перша медаль для Білорусі на Олімпіаді. Уродженка України Алла Цупер виступила за Білорусь і зайняла четверте місце. Срібло виборола представниця Китаю Чжань Сінь, бронза в активі
    • Сьогодні, 14:58
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    Анна Гуськова. Фото: Getty Images
    Анна Гуськова. Фото: Getty Images

    Для збірної Білорусі це перша медаль на Іграх-2018

    У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі в лижній акробатиці у жінок.

    Золото завоювала білоруська спортсменка Анна Гуськова, це перша медаль для Білорусі на Олімпіаді.

    Уродженка України Алла Цупер виступила за Білорусь і зайняла четверте місце.

    Срібло виборола представниця Китаю Чжань Сінь, бронза в активі її співвітчизниці Кун Фаньюй.

    Україну у цій дисципліні представляла Ольга Полюк, однак вона не змогла подолати кваліфікацію.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижний спорт (фристайл, акробатика)

    Жінки

    1. Анна Гуськова (Білорусь) - 96,14
    2. Чжан Сінь (Китай) - 95,52
    3. Кун Фаньюй (Китай) - 70,14

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.


    Олімпійські ігри (Олімпіада) лижний спорт
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