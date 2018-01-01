Олімпіада-2018. Білоруска Гуськова стала чемпіонкою у лижному фристайлі
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Для збірної Білорусі це перша медаль на Іграх-2018
У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі в лижній акробатиці у жінок.
Золото завоювала білоруська спортсменка Анна Гуськова, це перша медаль для Білорусі на Олімпіаді.
Уродженка України Алла Цупер виступила за Білорусь і зайняла четверте місце.
Срібло виборола представниця Китаю Чжань Сінь, бронза в активі її співвітчизниці Кун Фаньюй.
Україну у цій дисципліні представляла Ольга Полюк, однак вона не змогла подолати кваліфікацію.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижний спорт (фристайл, акробатика)
Жінки
1. Анна Гуськова (Білорусь) - 96,14
2. Чжан Сінь (Китай) - 95,52
3. Кун Фаньюй (Китай) - 70,14
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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