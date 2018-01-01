Олімпіада-2018. Італійська сноубордистка Майолі стала чемпіонкою у дисципліні крос
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Срібло та бронза в активі представниць Франції та Чехії
У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані серед жінок були розіграні медалі у сноубордингу в дисципліні крос
Україну у цій дисципліні представлено не було.
Золоту медаль тут виграла представниця Італії Мікела Майолі.
Срібло в активі французької сноубордистки Джулії Перейри де Соузи Мабуло.
Бронзу виборола чеська спортсменка Єва Самкова.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Сноубординг (крос)
Жінки
1. Мікела Майолі (Італія) - 1000
2. Джулія Перейра де Соуза Мабуло (Франція) - 800
3. Єва Самкова (Чехія) - 600
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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