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    Олімпіада-2018. Італійська сноубордистка Майолі стала чемпіонкою у дисципліні крос

    Срібло та бронза в активі представниць Франції та Чехії
    У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані серед жінок були розіграні медалі у сноубордингу в дисципліні крос Україну у цій дисципліні представлено не було. Золоту медаль тут виграла представниця Італії Мікела Майолі. Срібло в активі французької сноубордистки Джулії Перейри де Соузи Мабуло. Бронзу виборола чеська
    • Сьогодні, 09:39
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    Мікела Мойолі. Фото: Getty Images
    Мікела Мойолі. Фото: Getty Images

    Срібло та бронза в активі представниць Франції та Чехії

    У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані серед жінок були розіграні медалі у сноубордингу в дисципліні крос

    Україну у цій дисципліні представлено не було.

    Золоту медаль тут виграла представниця Італії Мікела Майолі.

    Срібло в активі французької сноубордистки Джулії Перейри де Соузи Мабуло.

    Бронзу виборола чеська спортсменка Єва Самкова.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Сноубординг (крос)

    Жінки

    1. Мікела Майолі (Італія) - 1000
    2. Джулія Перейра де Соуза Мабуло (Франція) - 800
    3. Єва Самкова (Чехія) - 600

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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