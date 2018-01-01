Олімпіада-2018. Італійська сноубордистка Майолі стала чемпіонкою у дисципліні крос

Срібло та бронза в активі представниць Франції та Чехії

У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані серед жінок були розіграні медалі у сноубордингу в дисципліні крос Україну у цій дисципліні представлено не було. Золоту медаль тут виграла представниця Італії Мікела Майолі. Срібло в активі французької сноубордистки Джулії Перейри де Соузи Мабуло. Бронзу виборола чеська



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Мікела Мойолі. Фото: Getty Images

Срібло та бронза в активі представниць Франції та Чехії

У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані серед жінок були розіграні медалі у сноубордингу в дисципліні крос

Україну у цій дисципліні представлено не було.

Золоту медаль тут виграла представниця Італії Мікела Майолі.

Срібло в активі французької сноубордистки Джулії Перейри де Соузи Мабуло.

Бронзу виборола чеська спортсменка Єва Самкова.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Сноубординг (крос)

Жінки

1. Мікела Майолі (Італія) - 1000

2. Джулія Перейра де Соуза Мабуло (Франція) - 800

3. Єва Самкова (Чехія) - 600

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

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