Олімпіада-2018. Канадці і німці поділили золото у бобслеї в заїздах чоловіків-двійок
- Сьогодні, 17:14
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Бронза в активі латвійців
У понеділок, 19 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі серед бобслеїстів у змаганнях чоловіків-двійок.
Так, канадські бобслеїсти Джастін Кріппс і Олександр Копач і німці Франческо Фрідріх і Торстен Маргіс поділили золото, продемонструвавши однаковий результат - 3:16,86.
Бронза дісталася латвійцям Оскару Мелбардісу і Янісу Стренге (+0,05).
Україна у цій дисципліні представлена не була.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Санний спорт (бобслей)
Чоловіки-двійки
1. Франческо Фрідріх / Торстен Маргіс (Німеччина) - 3:16,86
1. Джастін Кріппс / Олександр Колач (Канада) - 3:16,86
3. Оскар Мелбардіс / Яніс Стренге (Латвія) +0,05
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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