Олімпіада-2018. Канадці і німці поділили золото у бобслеї в заїздах чоловіків-двійок

Бронза в активі латвійців

У понеділок, 19 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі серед бобслеїстів у змаганнях чоловіків-двійок. Так, канадські бобслеїсти Джастін Кріппс і Олександр Копач і німці Франческо Фрідріх і Торстен Маргіс поділили золото, продемонструвавши однаковий результат - 3:16,86. Бронза дісталася латвійцям Оскару Мелбардісу і