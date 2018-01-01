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    Олімпіада-2018. Канадці і німці поділили золото у бобслеї в заїздах чоловіків-двійок

    Бронза в активі латвійців
    У понеділок, 19 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі серед бобслеїстів у змаганнях чоловіків-двійок. Так, канадські бобслеїсти Джастін Кріппс і Олександр Копач і німці Франческо Фрідріх і Торстен Маргіс поділили золото, продемонструвавши однаковий результат - 3:16,86. Бронза дісталася латвійцям Оскару Мелбардісу і
    • Сьогодні, 17:14
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    Франческо Фрідріх / Торстен Маргіс. Фото: Getty Images
    Франческо Фрідріх / Торстен Маргіс. Фото: Getty Images

    Бронза в активі латвійців

    У понеділок, 19 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі серед бобслеїстів у змаганнях чоловіків-двійок.

    Так, канадські бобслеїсти Джастін Кріппс і Олександр Копач і німці Франческо Фрідріх і Торстен Маргіс поділили золото, продемонструвавши однаковий результат - 3:16,86.

    Бронза дісталася латвійцям Оскару Мелбардісу і Янісу Стренге (+0,05).

    Україна у цій дисципліні представлена не була.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Санний спорт (бобслей)

    Чоловіки-двійки

    1. Франческо Фрідріх / Торстен Маргіс (Німеччина) - 3:16,86
    1. Джастін Кріппс / Олександр Колач (Канада) - 3:16,86
    3. Оскар Мелбардіс / Яніс Стренге (Латвія) +0,05

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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