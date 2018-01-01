Олімпіада-2018. Канадський ковзаняр Блюмен став чемпіоном на дистанції 10 000 метрів

Натуралізований канадець позбавив Нідерланди шостої золотої медалі Ігор в ковзанярському спорті

У четвер, 15 лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі у ковзанярському спорті на дистанції 10000 метрів у чоловіків. Україна у цій дисципліні не була представлена. Золоту медаль виграв представник Канади Тед-Ян Блюмен. У своєму забігу екс-нідерландець, а нині представник країни Кленового листа, подолав дистанцію за 12



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Натуралізований канадець Блюмен позбавив Нідерланди шостої золотої медалі Ігор в ковзанярському спорті. Фото: Reuters

Натуралізований канадець позбавив Нідерланди шостої золотої медалі Ігор в ковзанярському спорті

У четвер, 15 лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі у ковзанярському спорті на дистанції 10000 метрів у чоловіків.

Україна у цій дисципліні не була представлена.

Золоту медаль виграв представник Канади Тед-Ян Блюмен.

У своєму забігу екс-нідерландець, а нині представник країни Кленового листа, подолав дистанцію за 12 хвилин 39.77 секунди.

Нідерландець Йорріт Бергсма відстав від переможця на 2.21 секунди. а італієць Нікола Тумолеро - на 14.55.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Ковзанярський спорт

Чоловіки, 10 000 метрів

1. Тед-Ян Блюмен (Канада) - 12:39.77

2. Йорріт Бергсма (Нідерланди) +2.21

3. Нікола Тумолеро (Італія) + 14.55

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

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