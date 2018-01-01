Олімпіада-2018. Канадський ковзаняр Блюмен став чемпіоном на дистанції 10 000 метрів
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Натуралізований канадець позбавив Нідерланди шостої золотої медалі Ігор в ковзанярському спорті
У четвер, 15 лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі у ковзанярському спорті на дистанції 10000 метрів у чоловіків.
Україна у цій дисципліні не була представлена.
Золоту медаль виграв представник Канади Тед-Ян Блюмен.
У своєму забігу екс-нідерландець, а нині представник країни Кленового листа, подолав дистанцію за 12 хвилин 39.77 секунди.
Нідерландець Йорріт Бергсма відстав від переможця на 2.21 секунди. а італієць Нікола Тумолеро - на 14.55.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 10 000 метрів
1. Тед-Ян Блюмен (Канада) - 12:39.77
2. Йорріт Бергсма (Нідерланди) +2.21
3. Нікола Тумолеро (Італія) + 14.55
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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