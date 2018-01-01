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    Китаєць У Дацзінь і нідерландка Схюлтінг виграли перші золоті медалі для себе на Олімпіаді-2018

    А китаєць ще й встановив світовий рекорд
    У четвер, 22-го лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі в шорт-треку на дистанції 500 метрів у чоловіків. Перемогу зі світовим рекордом здобув китаєць Ву Дацзінь. Срібло та бронзу вибороли представники Південної Кореї. XXIII Зимові Олімпійські ігри Пхьончхан-2018 Ковзанярський спорт Шорт-трек, 500 метрів Чоловіки 1. У
    • Сьогодні, 15:51
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    Ву Дацзінь. Фото:&nbsp;olympic.org
    Ву Дацзінь. Фото: olympic.org

    А китаєць ще й встановив світовий рекорд

    У четвер, 22-го лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі в шорт-треку на дистанції 500 метрів у чоловіків.

    Перемогу зі світовим рекордом здобув китаєць Ву Дацзінь.

    Срібло та бронзу вибороли представники Південної Кореї.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Ковзанярський спорт

    Шорт-трек, 500 метрів

    Чоловіки

    1. У Дацзінь (Китай) – 39.584 (світовий рекорд)
    2. Хван Дае Хен (Південна Корея) – 39.854
    3. Лім Хе Чун (Південна Корея) – 39.919

    Окрім того, були розіграні медалі у шорт-треку і на дистанції 1000 метрів серед жінок.

    Тут чемпіонкою Олімпіади-2018 стала Сюзанне Схюлтінг з Нідерландів, яка принесла своїй країні сьому золоту медаль у Пхьончхані.

    Другою тут стала Кім Бутен з Канади, а третьою Аріанна Фонтана з Італії.

    Шорт-трек, 1000 метрів

    Жінки

    1. Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди) – 1:29.778
    2. Кім Бутен (Канада) – 1:29.956
    3. Аріанна Фонтана (Італія) – 1:30.656

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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