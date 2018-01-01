Китаєць У Дацзінь і нідерландка Схюлтінг виграли перші золоті медалі для себе на Олімпіаді-2018
- Сьогодні, 15:51
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А китаєць ще й встановив світовий рекорд
У четвер, 22-го лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі в шорт-треку на дистанції 500 метрів у чоловіків.
Перемогу зі світовим рекордом здобув китаєць Ву Дацзінь.
Срібло та бронзу вибороли представники Південної Кореї.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Ковзанярський спорт
Шорт-трек, 500 метрів
Чоловіки
1. У Дацзінь (Китай) – 39.584 (світовий рекорд)
2. Хван Дае Хен (Південна Корея) – 39.854
3. Лім Хе Чун (Південна Корея) – 39.919
Окрім того, були розіграні медалі у шорт-треку і на дистанції 1000 метрів серед жінок.
Тут чемпіонкою Олімпіади-2018 стала Сюзанне Схюлтінг з Нідерландів, яка принесла своїй країні сьому золоту медаль у Пхьончхані.
Другою тут стала Кім Бутен з Канади, а третьою Аріанна Фонтана з Італії.
Шорт-трек, 1000 метрів
Жінки
1. Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди) – 1:29.778
2. Кім Бутен (Канада) – 1:29.956
3. Аріанна Фонтана (Італія) – 1:30.656
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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