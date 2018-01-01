Китаєць У Дацзінь і нідерландка Схюлтінг виграли перші золоті медалі для себе на Олімпіаді-2018

А китаєць ще й встановив світовий рекорд

У четвер, 22-го лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі в шорт-треку на дистанції 500 метрів у чоловіків. Перемогу зі світовим рекордом здобув китаєць Ву Дацзінь. Срібло та бронзу вибороли представники Південної Кореї. XXIII Зимові Олімпійські ігри Пхьончхан-2018 Ковзанярський спорт Шорт-трек, 500 метрів Чоловіки 1. У