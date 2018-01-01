Олімпіада-2018. Нідерландська ковзанярка Віссер стала чемпіонкою на дистанції 5,000 метрів
- Сьогодні, 14:48
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Україна у цій дисципліні не була представлена
У п'ятницю, 16 лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі у ковзанярському спорті на дистанції 5,000 метрів метрів серед жінок.
Україна у цій дисципліні не була представлена.
Золоту медаль тут виграла представниця Нідерландів Есме Віссер.
Срібло в активі чеської спортсменки Мартіни Саблікової.
Бронзу виборола спортсменка з Росії Наталія Вороніна.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Ковзанярський спорт
Жінки, 5,000 метрів
1. Есме Віссер (Нідерланди) - 6:50,23
2. Мартіна Саблікова (Чехія) +1,62
3. Наталія Вороніна (ОАР) +3,75
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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