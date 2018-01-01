Олімпіада-2018. Нідерландська ковзанярка Віссер стала чемпіонкою на дистанції 5,000 метрів

Україна у цій дисципліні не була представлена

У п'ятницю, 16 лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі у ковзанярському спорті на дистанції 5,000 метрів метрів серед жінок. Україна у цій дисципліні не була представлена. Золоту медаль тут виграла представниця Нідерландів Есме Віссер. Срібло в активі чеської спортсменки Мартіни Саблікової. Бронзу виборола спортсменка з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Getty Images

Україна у цій дисципліні не була представлена

У п'ятницю, 16 лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі у ковзанярському спорті на дистанції 5,000 метрів метрів серед жінок.

Україна у цій дисципліні не була представлена.

Золоту медаль тут виграла представниця Нідерландів Есме Віссер.

Срібло в активі чеської спортсменки Мартіни Саблікової.

Бронзу виборола спортсменка з Росії Наталія Вороніна.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Ковзанярський спорт

Жінки, 5,000 метрів

1. Есме Віссер (Нідерланди) - 6:50,23

2. Мартіна Саблікова (Чехія) +1,62

3. Наталія Вороніна (ОАР) +3,75

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.



