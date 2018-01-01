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    Олімпіада-2018. Нідерландська ковзанярка Віссер стала чемпіонкою на дистанції 5,000 метрів

    Україна у цій дисципліні не була представлена
    У п'ятницю, 16 лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі у ковзанярському спорті на дистанції 5,000 метрів метрів серед жінок. Україна у цій дисципліні не була представлена. Золоту медаль тут виграла представниця Нідерландів Есме Віссер. Срібло в активі чеської спортсменки Мартіни Саблікової. Бронзу виборола спортсменка з
    • Сьогодні, 14:48
    • Розсилка
    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Україна у цій дисципліні не була представлена

    У п'ятницю, 16 лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі у ковзанярському спорті на дистанції 5,000 метрів метрів серед жінок.

    Україна у цій дисципліні не була представлена.

    Золоту медаль тут виграла представниця Нідерландів Есме Віссер.

    Срібло в активі чеської спортсменки Мартіни Саблікової.

    Бронзу виборола спортсменка з Росії Наталія Вороніна.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Ковзанярський спорт

    Жінки, 5,000 метрів

    1. Есме Віссер (Нідерланди) - 6:50,23
    2. Мартіна Саблікова (Чехія) +1,62
    3. Наталія Вороніна (ОАР) +3,75

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.


    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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