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    Олімпіада-2018. Нідерландський ковзаняр Нюйс став олімпійським чемпіоном на дистанції 1500 метрів

    Його співвітчизник Рест виборов срібло
    У вівторок, 13 лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі на дистанції 1500 м у чоловіків. Україна у цій дисципліні не була представлена. Золоту медаль виграв представник Нідерландів К'єлд Нюйс. Срібло виборов його співвітчизник Патрік Рест. Замкнув трійку кращих представник Південної Кореї Кім Мін Сок. Цікавий факт,
    • Сьогодні, 17:56
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    К'єлд Нюйс. Фото: EPA
    К'єлд Нюйс. Фото: EPA

    Його співвітчизник Рест виборов срібло

    У вівторок, 13 лютого на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані були розіграні медалі на дистанції 1500 м у чоловіків.

    Україна у цій дисципліні не була представлена.

    Золоту медаль виграв представник Нідерландів К'єлд Нюйс.

    Срібло виборов його співвітчизник Патрік Рест.

    Замкнув трійку кращих представник Південної Кореї Кім Мін Сок.

    Цікавий факт, що що рекордсменом світу на цій дистанції є російський ковзаняр Денис Юсков (1.41,02), який не отримав запрошення на Ігри від Міжнародного олімпійського комітету.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Ковзанярський спорт

    Чоловіки, 1500 метрів

    1. К'єлд Нюйс (Нідерланди) - 1.44,01
    2. Патрік Рест (Нідерланди) - 0,85
    3. Кім Мін Сок (Південна Корея) - 0,92

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) ковзанярський спорт
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