Олімпіада-2018. Російські хокеїстки розгромно програли Канаді, США розгромили збірну Фінляндії

19 лютого визначилися фіналісти хокейного турніру у жінок

У понеділок, 19 лютого, на Олімпіаді-2018 відбулися півфінальні матчі серед жіночих хокейних збірних. Так, збірна США розгромила команду Фінляндії, а національна команда Канади не залишила шансів російським хокеїсткам. Таким чином, золоті та срібні медалі у фіналі розіграють американки та канадки. У свою чергу збірна ОАР побореться за бронзу з