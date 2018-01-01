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    Олімпіада-2018. Російські хокеїстки розгромно програли Канаді, США розгромили збірну Фінляндії

    19 лютого визначилися фіналісти хокейного турніру у жінок
    У понеділок, 19 лютого, на Олімпіаді-2018 відбулися півфінальні матчі серед жіночих хокейних збірних. Так, збірна США розгромила команду Фінляндії, а національна команда Канади не залишила шансів російським хокеїсткам. Таким чином, золоті та срібні медалі у фіналі розіграють американки та канадки. У свою чергу збірна ОАР побореться за бронзу з
    • Сьогодні, 17:41
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    Канадки не помітити збірну ОАР. Фото: Getty Images
    Канадки не помітити збірну ОАР. Фото: Getty Images

    19 лютого визначилися фіналісти хокейного турніру у жінок

    У понеділок, 19 лютого, на Олімпіаді-2018 відбулися півфінальні матчі серед жіночих хокейних збірних.

    Так, збірна США розгромила команду Фінляндії, а національна команда Канади не залишила шансів російським хокеїсткам.

    Таким чином, золоті та срібні медалі у фіналі розіграють американки та канадки.

    У свою чергу збірна ОАР побореться за бронзу з командою Фінляндії.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Хокей (жінки)

    1/2 фіналу

    Канада - ОАР 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

    США - Фінляндія 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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