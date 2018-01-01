Олімпіада-2018. Російські хокеїстки розгромно програли Канаді, США розгромили збірну Фінляндії
- Сьогодні, 17:41
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Канадки не помітити збірну ОАР. Фото: Getty Images
19 лютого визначилися фіналісти хокейного турніру у жінок
У понеділок, 19 лютого, на Олімпіаді-2018 відбулися півфінальні матчі серед жіночих хокейних збірних.
Так, збірна США розгромила команду Фінляндії, а національна команда Канади не залишила шансів російським хокеїсткам.
Таким чином, золоті та срібні медалі у фіналі розіграють американки та канадки.
У свою чергу збірна ОАР побореться за бронзу з командою Фінляндії.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Хокей (жінки)
1/2 фіналу
Канада - ОАР 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
США - Фінляндія 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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