Олімпіада-2018. У лижній індивідуальній гонці українці Красовський та Орлик за межами топ-80
- Сьогодні, 10:03
-
Розсилка
Перемогу здобув представник Швейцарії
У п'ятницю, 16 лютого на Олімпійських іграх в Пхьончхані пройшла чоловіча індивідуальна гонка на 15 км вільним стилем.
Україну в цій дисципліні представляло два лижники.
Так, Олексій Красовський фінішував 84-м, а Андрій Орлик - 86-м.
Перемогу святкував представник Швейцарії Даріо Колонья.
Другим став норвежець Сімен Крюгер, а замкнув трійку кращих російський спортсмен Деніс Спіцов.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижний спорт, індивідуальна гонка (15 км)
Чоловіки
1. Даріо Колонья (Швейцарія) - 33:43,9
2. Сімен Крюгер (Норвегія) +18,3
3. Деніс Спіцов (ОАР) +23,0
...84. Олексій Красовський (Україна) +5:21,4
86. Андрій Орлик (Україна) +5:27,4
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.