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    Олімпіада-2018. У лижній індивідуальній гонці українці Красовський та Орлик за межами топ-80

    Перемогу здобув представник Швейцарії
    У п'ятницю, 16 лютого на Олімпійських іграх в Пхьончхані пройшла чоловіча індивідуальна гонка на 15 км вільним стилем. Україну в цій дисципліні представляло два лижники. Так, Олексій Красовський фінішував 84-м, а Андрій Орлик - 86-м. Перемогу святкував представник Швейцарії Даріо Колонья. Другим став норвежець Сімен Крюгер, а замкнув трійку
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    Олексій Красовський. Фото: НОК України
    Олексій Красовський. Фото: НОК України

    Перемогу здобув представник Швейцарії

    У п'ятницю, 16 лютого на Олімпійських іграх в Пхьончхані пройшла чоловіча індивідуальна гонка на 15 км вільним стилем.

    Україну в цій дисципліні представляло два лижники.

    Так, Олексій Красовський фінішував 84-м, а Андрій Орлик - 86-м.

    Перемогу святкував представник Швейцарії Даріо Колонья.

    Другим став норвежець Сімен Крюгер, а замкнув трійку кращих російський спортсмен Деніс Спіцов.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижний спорт, індивідуальна гонка (15 км)

    Чоловіки

    1. Даріо Колонья (Швейцарія) - 33:43,9
    2. Сімен Крюгер (Норвегія) +18,3
    3. Деніс Спіцов (ОАР) +23,0
    ...84. Олексій Красовський (Україна) +5:21,4
    86. Андрій Орлик (Україна) +5:27,4

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.


    Олімпійські ігри (Олімпіада) лижний спорт
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