Олімпіада-2018. У лижному двоборстві весь п'єдестал пошани зайняли німці, українець Пасічник у топ-30

Українець не зміг поборотися за медалі, однак показав гідний результат

У вівторок, 20-го лютого, на Олімпіаді-2018 були розіграні медалі у лижному двоборстві. Україну у цій дисципліні представляв Віктор Пасічник, однак за нагороди наш спортсмен поборотися не зміг. На першому етапі змагань (нормальний трамплін) Пасічник показав 21-й результат (108.2). У гонці на 10 кілометрів українець фінішував 23-м, відставши від