Олімпіада-2018. У лижному двоборстві весь п'єдестал пошани зайняли німці, українець Пасічник у топ-30
- Сьогодні, 15:24
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Розсилка
Українець не зміг поборотися за медалі, однак показав гідний результат
У вівторок, 20-го лютого, на Олімпіаді-2018 були розіграні медалі у лижному двоборстві.
Україну у цій дисципліні представляв Віктор Пасічник, однак за нагороди наш спортсмен поборотися не зміг.
На першому етапі змагань (нормальний трамплін) Пасічник показав 21-й результат (108.2).
У гонці на 10 кілометрів українець фінішував 23-м, відставши від лідера на 2:47,1.
Весь п'єдестал пошани завоювали німецькі лижники.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижне двоборство
Трамплін + Гонка 10 км
1. Йоганнес Рідзек (Німеччина) - 23:52,5.
2. Фабіан Ріссле (Німеччина) - 23:52,9.
3. Ерік Френцель (Німеччина) - 23:53,3
...23. Віктор Пасічник (Україна) - 26:39,6
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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