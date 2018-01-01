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    Олімпіада-2018. У лижному двоборстві весь п'єдестал пошани зайняли німці, українець Пасічник у топ-30

    Українець не зміг поборотися за медалі, однак показав гідний результат
    У вівторок, 20-го лютого, на Олімпіаді-2018 були розіграні медалі у лижному двоборстві. Україну у цій дисципліні представляв Віктор Пасічник, однак за нагороди наш спортсмен поборотися не зміг. На першому етапі змагань (нормальний трамплін) Пасічник показав 21-й результат (108.2). У гонці на 10 кілометрів українець фінішував 23-м, відставши від
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    <span>Йоганнес Рідзек виграв золото. Фото: Getty Images</span>
    Йоганнес Рідзек виграв золото. Фото: Getty Images

    Українець не зміг поборотися за медалі, однак показав гідний результат

    У вівторок, 20-го лютого, на Олімпіаді-2018 були розіграні медалі у лижному двоборстві.

    Україну у цій дисципліні представляв Віктор Пасічник, однак за нагороди наш спортсмен поборотися не зміг.

    На першому етапі змагань (нормальний трамплін) Пасічник показав 21-й результат (108.2).

    У гонці на 10 кілометрів українець фінішував 23-м, відставши від лідера на 2:47,1.

    Весь п'єдестал пошани завоювали німецькі лижники.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижне двоборство

    Трамплін + Гонка 10 км

    1. Йоганнес Рідзек (Німеччина) - 23:52,5.
    2. Фабіан Ріссле (Німеччина) - 23:52,9.
    3. Ерік Френцель (Німеччина) - 23:53,3
    ...23. Віктор Пасічник (Україна) - 26:39,6

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.


    Олімпійські ігри (Олімпіада) лижний спорт
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