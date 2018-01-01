Олімпіада-2018. У змішаних командних змаганнях із санного спорту Україна посіла останнє місце
- Сьогодні, 16:08
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Фото: Getty Images
Перемогу здобули німці
У четвер, 15 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані пройшли змішані командні змагання з санного спорту.
Український екіпаж у складі Олени Шхумової, Антона Дукача, Романа Захарківа та Олександра Оболончика показав останній, 13-й результат.
Перемогу святкувала збірна Німеччини.
Срібло в активі спортсменів з Канади, третіми стали австрійці.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Санний спорт
Змішані командні змагання
1. Німеччина - 2.24,517
2. Канада +0,355
3. Австрія +0,471
...
13. Україна +6.486
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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