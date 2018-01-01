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    Олімпіада-2018. У змішаних командних змаганнях із санного спорту Україна посіла останнє місце

    Перемогу здобули німці
    У четвер, 15 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані пройшли змішані командні змагання з санного спорту. Український екіпаж у складі Олени Шхумової, Антона Дукача, Романа Захарківа та Олександра Оболончика показав останній, 13-й результат. Перемогу святкувала збірна Німеччини. Срібло в активі спортсменів з Канади, третіми стали австрійці.
    • Сьогодні, 16:08
    • Розсилка
    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Перемогу здобули німці

    У четвер, 15 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані пройшли змішані командні змагання з санного спорту.

    Український екіпаж у складі Олени Шхумової, Антона Дукача, Романа Захарківа та Олександра Оболончика показав останній, 13-й результат.

    Перемогу святкувала збірна Німеччини.

    Срібло в активі спортсменів з Канади, третіми стали австрійці.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Санний спорт

    Змішані командні змагання

    1. Німеччина - 2.24,517
    2. Канада +0,355
    3. Австрія +0,471
    ...
    13. Україна +6.486

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.


    Олімпійські ігри (Олімпіада) Збірна України
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