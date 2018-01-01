  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Олімпіада-2018. Українка Книш показала 45-й результат у жіночому слаломі

    Перемогу у цій дисципліні здобула представниця Швеції
    У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані були розіграні медалі у жіночому слаломі. Українка Ольга Книш не змогла поборотися за нагороди, зайнявши 45-те місце. Золоту медаль тут виборола шведська спортсменка Фріда Гансдоттер. Срібло в активі представниці Швейцарії Венді Голденер, а бронзу виграла Катаріна
    • Сьогодні, 09:08
    • Розсилка
    Ольга Книш. Фото: Getty Images
    Ольга Книш. Фото: Getty Images

    Перемогу у цій дисципліні здобула представниця Швеції

    У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані були розіграні медалі у жіночому слаломі.

    Українка Ольга Книш не змогла поборотися за нагороди, зайнявши 45-те місце.

    Золоту медаль тут виборола шведська спортсменка Фріда Гансдоттер.

    Срібло в активі представниці Швейцарії Венді Голденер, а бронзу виграла Катаріна Галлгубер з Австрії.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижний спорт (слалом)

    Жінки

    1. Фріда Гансдоттер (Швеція) - 1:38.63
    2. Венді Голденер (Швейцарія) - 1:38.68
    3. Катаріна Галлгубер (Австрія) - 1:38.95
    ...45. Ольга Книш (Україна) - 1:55.44

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.


    Олімпійські ігри (Олімпіада) лижний спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ