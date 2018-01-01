Олімпіада-2018. Українка Книш показала 45-й результат у жіночому слаломі
- Сьогодні, 09:08
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Перемогу у цій дисципліні здобула представниця Швеції
У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані були розіграні медалі у жіночому слаломі.
Українка Ольга Книш не змогла поборотися за нагороди, зайнявши 45-те місце.
Золоту медаль тут виборола шведська спортсменка Фріда Гансдоттер.
Срібло в активі представниці Швейцарії Венді Голденер, а бронзу виграла Катаріна Галлгубер з Австрії.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижний спорт (слалом)
Жінки
1. Фріда Гансдоттер (Швеція) - 1:38.63
2. Венді Голденер (Швейцарія) - 1:38.68
3. Катаріна Галлгубер (Австрія) - 1:38.95
...45. Ольга Книш (Україна) - 1:55.44
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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