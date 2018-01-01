Олімпіада-2018. Українка Книш показала 45-й результат у жіночому слаломі

Перемогу у цій дисципліні здобула представниця Швеції

У п'ятницю, 16 лютого, на Олімпійських іграх в корейському Пхьончхані були розіграні медалі у жіночому слаломі. Українка Ольга Книш не змогла поборотися за нагороди, зайнявши 45-те місце. Золоту медаль тут виборола шведська спортсменка Фріда Гансдоттер. Срібло в активі представниці Швейцарії Венді Голденер, а бронзу виграла Катаріна