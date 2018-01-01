Олімпіада-2018. Збірна Німеччини виграла командні змагання у лижному двоборстві
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Другими стали норвежці, третіми - австрійці
У четвер, 22 лютого, в Пхьончхані завершилися командні змагання в лижному двоборстві.
Україна не була представлена у цій дисципліні.
Золоту медаль виборола збірна Німеччини, срібло в активі збірної Норвегії, а бронзу виборола команда Австрії.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижне двоборство (командні змагання)
Чоловіки
1. Німеччина (Вінценц Гайгер, Фабіан Ріссле, Ерік Френцель, Йоганнес Рідцек) - 46.09,8
2. Норвегія (Ян Шмід, Еспен Андерсен, Ярль Магнус Рійбер, Йорген Граабак) - +52,7
3. Австрія (Вільгельм Деніфль, Лукас Клапфер, Бернхард Грубер, Маріо Зайдль) - +1.07,8
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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