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    Олімпіада-2018. Збірна Німеччини виграла командні змагання у лижному двоборстві

    Другими стали норвежці, третіми - австрійці
    У четвер, 22 лютого, в Пхьончхані завершилися командні змагання в лижному двоборстві. Україна не була представлена у цій дисципліні. Золоту медаль виборола збірна Німеччини, срібло в активі збірної Норвегії, а бронзу виборола команда Австрії. XXIII Зимові Олімпійські ігри Пхьончхан-2018 Лижне двоборство (командні змагання) Чоловіки 1.
    • Сьогодні, 13:29
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    Фото: Telegraph
    Фото: Telegraph

    Другими стали норвежці, третіми - австрійці

    У четвер, 22 лютого, в Пхьончхані завершилися командні змагання в лижному двоборстві.

    Україна не була представлена у цій дисципліні.

    Золоту медаль виборола збірна Німеччини, срібло в активі збірної Норвегії, а бронзу виборола команда Австрії.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижне двоборство (командні змагання)

    Чоловіки

    1. Німеччина (Вінценц Гайгер, Фабіан Ріссле, Ерік Френцель, Йоганнес Рідцек) - 46.09,8
    2. Норвегія (Ян Шмід, Еспен Андерсен, Ярль Магнус Рійбер, Йорген Граабак) - +52,7
    3. Австрія (Вільгельм Деніфль, Лукас Клапфер, Бернхард Грубер, Маріо Зайдль) - +1.07,8

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.



    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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