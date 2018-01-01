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    Олімпіада-2018. Золото у бобслеї в заїзді жінок-двійок виграли німкені

    Срібло в активі американок, а бронзу вибороли канадські бобслеїстки
    У середу, 21 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі серед бобслеїсток у змаганнях жінок-двійок. Золоту медаль виборов німецький екіпаж у складі Маріами Яманки та Лізи Буквіц. Срібло вибороли американки Елана Мейєрс Тейлор та Лорен Гіббс. Бронза в активі канадських бобслеїсток Кейллі Хамфріс та Філісії Джонс. Україна у
    • Сьогодні, 16:21
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    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Срібло в активі американок, а бронзу вибороли канадські бобслеїстки

    У середу, 21 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі серед бобслеїсток у змаганнях жінок-двійок.

    Золоту медаль виборов німецький екіпаж у складі Маріами Яманки та Лізи Буквіц.

    Срібло вибороли американки Елана Мейєрс Тейлор та Лорен Гіббс.

    Бронза в активі канадських бобслеїсток Кейллі Хамфріс та Філісії Джонс.

    Україна у цих змаганнях представлена не була.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Санний спорт (бобслей)

    Жінки-двійки

    1. Німеччина - 3.22,45
    2. США - +0,07
    3. Канада - +0,44

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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