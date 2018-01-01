Олімпіада-2018. Золото у бобслеї в заїзді жінок-двійок виграли німкені
- Сьогодні, 16:21
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Фото: Getty Images
Срібло в активі американок, а бронзу вибороли канадські бобслеїстки
У середу, 21 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі серед бобслеїсток у змаганнях жінок-двійок.
Золоту медаль виборов німецький екіпаж у складі Маріами Яманки та Лізи Буквіц.
Срібло вибороли американки Елана Мейєрс Тейлор та Лорен Гіббс.
Бронза в активі канадських бобслеїсток Кейллі Хамфріс та Філісії Джонс.
Україна у цих змаганнях представлена не була.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Санний спорт (бобслей)
Жінки-двійки
1. Німеччина - 3.22,45
2. США - +0,07
3. Канада - +0,44
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
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