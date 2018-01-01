Олімпіада-2018. Золото у бобслеї в заїзді жінок-двійок виграли німкені

Срібло в активі американок, а бронзу вибороли канадські бобслеїстки

У середу, 21 лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані були розіграні медалі серед бобслеїсток у змаганнях жінок-двійок. Золоту медаль виборов німецький екіпаж у складі Маріами Яманки та Лізи Буквіц. Срібло вибороли американки Елана Мейєрс Тейлор та Лорен Гіббс. Бронза в активі канадських бобслеїсток Кейллі Хамфріс та Філісії Джонс. Україна у