Олімпіада-2022: медальний залік після 12-го дня

Україна здобула першу нагороду на Іграх у Пекіні

На дванадцятий день зимової Олімпіади збірна України здобула нагороду. Фристайліст Олександр Абраменко виборов срібну медаль у змаганнях лижних акробатів.

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 потрапив до фінальної шістки з п’ятим результатом. Але там зумів випередити конкурентів (яскраві фото).

Жіноча збірна України з біатлону стала сьомою в естафеті. Юлія Джима, яка пішла на дистанцію другою в квартеті, намагалася відіграти 20 секунд відставання, трохи не розрахувала сили і «засипалася» на вогневому рубежі.

Медальний залік Ігор-2022

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