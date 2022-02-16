Олімпіада-2022: медальний залік після 12-го дня
Україна здобула першу нагороду на Іграх у Пекіні
На дванадцятий день зимової Олімпіади збірна України здобула нагороду. Фристайліст Олександр Абраменко виборов срібну медаль у змаганнях лижних акробатів.
Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 потрапив до фінальної шістки з п’ятим результатом. Але там зумів випередити конкурентів (яскраві фото).
Жіноча збірна України з біатлону стала сьомою в естафеті. Юлія Джима, яка пішла на дистанцію другою в квартеті, намагалася відіграти 20 секунд відставання, трохи не розрахувала сили і «засипалася» на вогневому рубежі.
Медальний залік Ігор-2022
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