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    Олімпіада-2022: медальний залік після 12-го дня

    Норвегія продовжує очолювати таблицю здобутих медалей на Іграх-2022 - Олімпіада-2022: медальний залік після 12-го дня
    Норвегія продовжує очолювати таблицю здобутих медалей на Іграх-2022
    фото з відкритих джерел

    Україна здобула першу нагороду на Іграх у Пекіні

    На дванадцятий день зимової Олімпіади збірна України здобула нагороду. Фристайліст Олександр Абраменко виборов срібну медаль у змаганнях лижних акробатів.

    Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 потрапив до фінальної шістки з п’ятим результатом. Але там зумів випередити конкурентів (яскраві фото).

    Жіноча збірна України з біатлону стала сьомою в естафеті. Юлія Джима, яка пішла на дистанцію другою в квартеті, намагалася відіграти 20 секунд відставання, трохи не розрахувала сили і «засипалася» на вогневому рубежі.

    Медальний залік Ігор-2022

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    Дивіться також добірну фото найкрасивіших спортсменок Ігор-2022.

    Теги: Збірна України Україна Олександр Абраменко
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    Олімпіада-2022: медальний залік після 12-го дня