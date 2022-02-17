Росіянку, яку впіймали на допінгу, не пустили на п’єдестал Олімпіади

В змаганнях жінок-фігуристок на Іграх-2022 судді відвели Валієвій лише четверте місце

Каміла Валієва, яка потрапила в допінг-скандал на Олімпіаді в Пекіні, в змаганнях жінок посіла лише четверте місце. При цьому вона лідирувала після короткої програми, була головною фавориткою на золоту нагороду, але в довільній двічі впала і проїхала повз п’єдестал.

Каміла Валієва допомогла команді ОКР (Олімпійського комітету Росії) здобути «золото» в командних змаганнях фігуристів. Згодом її допінг-проба дала позитивний результат. Справа вирішувалася в Спортивному арбітражному суді, який закрив на допінг очі. Втім, Міжнародний олімпійський комітет досі не вручив росіянам медалі.

Рішення Спортивного арбітражного суду в світі спорту не зрозуміли. Зокрема американський фігурист назвав росіян брудними шахраями.

Тим часом блогерка розповіла про смертельні погрози після посту про російське фігурне катання.