Українська лижниця, яка здала позитивний тест на Олімпіаді, завершила кар’єру

Для Валентини Камінської новина стала катастрофою

Українка Валентина Камінаська, проба якої на Олімпіаді в Пекіні дала позитивний результат, перебуває в шоковому стані. 34-річна лижниця вирішила завершити кар’єру в спорті. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережах.

«Любі друзі! Моя кар'єра в професійних лижних гонках раптово добігла кінця. Я з великим болем у серці пишу ці слова і досі не можу повірити в це. Шокуюча новина про мою допінг-пробу на Олімпійських іграх – справжня катастрофа і майже кінець світу для мене. Це був постріл впритул з ядерної зброї, який мене знищив і стер з лиця землі! Звучить банально, але я ніколи навмисно не приймала б такі речовини. Це не просто заборонено, а й безглуздо з боку кожного спортсмена, – написала Камінська. – На жаль, я не зможу зібрати доказову базу, щоб поборотися за правду. Тому мені залишається лише пережити це випробування і сподіватися, що мені не дадуть «вишки» за цей злочин, якого я не робила. Почуваюся як лиходій, який вчинив щось жахливе, але сам не зрозумів як».

Валентина Камінська здала пробу 10 лютого. На Олімпіаді вона взяла участь у трьох гонках. В двох особистих, спринті та індивідуальній, вона посіла, відповідно, 70-е і 79-е місця. В естафеті наша команда не фінішувала.