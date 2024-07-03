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Путін прибув до Казахстану: мета візиту

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Путін прибув до Казахстану: мета візиту
В аеропорту Путіна зустрів прем'єр-міністр Казахстану Олжас Бектенов.
фото: пресслужба уряду Казахстану/Telegram

В Астані у Путіна запланована низка двосторонніх розмов з главами держав-учасниць саміту

Уранці 3 липня російський диктатор Володимир Путін прилетів до столиці Казахстану Астани для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва. Про це повідомляє пресслужба уряду Казахстану.

Зазначається, що в аеропорту Путіна зустрів прем'єр-міністр Казахстану Олжас Бектенов.

Пресслужба російського президента повідомила, що в Астані у Путіна також запланована ціла низка важливих двосторонніх розмов з главами держав-учасниць саміту.

Зокрема Путін планує зустрітися із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а також розраховує на переговори з президентом Туреччини. 

Саміт Шанхайської організації співробітництва пройде у палаці незалежності Астани відбудеться 3-4 липня під головуванням президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Як повідомила місія Організації Об'єднаних Націй у Казахстані, генсекретар ООН Антоніу Гутерреш також має приїхати на саміті ШОС.

Шанхайська організація співробітництва (ШОС)міжурядова організація, яку утворили Китай та РФ 2001 року в м. Шанхай. До організації входять дев'ять країн-членів – Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

Раніше до Казахстану із візитом прибув лідер Китаю Сі Цзіньпін. Глава Китаю здійснить візити до Казахстану і Таджикистану на запрошення президентів Казахстану Касим-Жомарта Токаєва і Таджикистану Емомалі Рахмона.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує зустрітися російським диктатором Володимиром Путіним найближчими днями в Астані.

Теги: росія Китай Казахстан переговори Сі Цзіньпін путін

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