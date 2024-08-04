Олімпіада-2024. Стрілець Павло Коростильов пробився до фіналу змагань

Павло Коростильов ще ніколи не вигравав медалі Олімпійських Ігор

Це перше потрапляння до фінальної частини на цій Олімпіаді для українських представників стрільби з пістолета

У дев'ятий день Олімпійських Ігор-2024 однією з важливих подій стала кваліфікація у малокаліберному швидкострільному пістолеті серед чоловіків. У ній виступали чинний чемпіон Європи Максим Городинець, а також бронзовий медаліст континентальної першості-2022 Павло Коростильов.

Попередній етап у 25-метровому пістолеті передбачає, що стрільці виконують 6 серій по 10 пострілів за різний проміжок часу: у першій та четвертій серії вони роблять 5 пострілів за 8 секунд, у другій та п'ятій – за 6 секунд, а в третій та шостій – за 4 секунди.

Вдалося подолати непросте сито відбору нашому Павлу Коростильову, який посів третє місце у кваліфікації. Він набрав 587 балів з 17 влучаннями у центр мішеней. Інший українець, Максим Городинець, зупинився за 2 кроки до фіналу, ставши восьмим з показником у 584 бали та 14 потраплянь у центр мішені.

Фінал відбудеться завтра о 10:30. У ньому шість стрільців розіграють 3 нагороди та статус олімпійського чемпіона.

Нагадаємо, що Україна вже має нагороду в кульовій стрільбі. На друге місце подіуму в стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень піднявся Сергій Куліш.

Олімпіада-2024. Медальний залік