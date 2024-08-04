Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпіада-2024. Стрілець Павло Коростильов пробився до фіналу змагань

Ілля Мандебура
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Олімпіада-2024. Стрілець Павло Коростильов пробився до фіналу змагань
Павло Коростильов ще ніколи не вигравав медалі Олімпійських Ігор
Фото: Reuters

Це перше потрапляння до фінальної частини на цій Олімпіаді для українських представників стрільби з пістолета

У дев'ятий день Олімпійських Ігор-2024 однією з важливих подій стала кваліфікація у малокаліберному швидкострільному пістолеті серед чоловіків. У ній виступали чинний чемпіон Європи Максим Городинець, а також бронзовий медаліст континентальної першості-2022 Павло Коростильов. 

Попередній етап у 25-метровому пістолеті передбачає, що стрільці виконують 6 серій по 10 пострілів за різний проміжок часу: у першій та четвертій серії вони роблять 5 пострілів за 8 секунд, у другій та п'ятій – за 6 секунд, а в третій та шостій – за 4 секунди. 

Вдалося подолати непросте сито відбору нашому Павлу Коростильову, який посів третє місце у кваліфікації. Він набрав 587 балів з 17 влучаннями у центр мішеней. Інший українець, Максим Городинець, зупинився за 2 кроки до фіналу, ставши восьмим з показником у 584 бали та 14 потраплянь у центр мішені. 

Фінал відбудеться завтра о 10:30. У ньому шість стрільців розіграють 3 нагороди та статус олімпійського чемпіона. 

Нагадаємо, що Україна вже має нагороду в кульовій стрільбі. На друге місце подіуму в стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень піднявся Сергій Куліш. 

Олімпіада-2024. Медальний залік

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Олімпіада-2024. Стрілець Павло Коростильов пробився до фіналу змагань
Олімпіада-2024. Стрілець Павло Коростильов пробився до фіналу змагань
Співачка Адель зупинила своє шоу в Мюнхені заради фіналу Олімпіади
Співачка Адель зупинила своє шоу в Мюнхені заради фіналу Олімпіади
Мережу заполонили меми і фотожаби після перемоги українських шаблісток на Олімпіаді
Мережу заполонили меми і фотожаби після перемоги українських шаблісток на Олімпіаді
Анонс Олімпіади на 4 серпня. Вболіваємо за Магучіх, Геращенко, Кохана, Чепурного і Радівілова
Анонс Олімпіади на 4 серпня. Вболіваємо за Магучіх, Геращенко, Кохана, Чепурного і Радівілова
Харлан прокоментувала перемогу на Олімпіаді-2024
Харлан прокоментувала перемогу на Олімпіаді-2024
Фехтувальниці Харлан підкорилося унікальне досягнення для українського спорту
Фехтувальниці Харлан підкорилося унікальне досягнення для українського спорту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Російські пропагандисти у розпачі. Що ж трапилося?
28K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
14K
Прогноз магнітних бур на 4-6 серпня: якою буде сонячна активність
13K
Повінь у Північній Кореї. Путін запропонував допомогу
12K
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9363
Росіяни перекидають усі резерви на один із напрямків: аналіз ISW

Новини

Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Вчора, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
2 серпня, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua