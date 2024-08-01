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Куліш здобуває для України другу нагороду Олімпіади в Парижі

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Куліш здобуває для України другу нагороду Олімпіади в Парижі
Куліш здобув другу для себе олімпійську нагороду

Куліш здобув срібну нагороду

Сергій Куліш сьогодні, 1 серпня, став срібним призером Олімпіади у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень з відстані 50 метрів. Він змагався в дуже конкурентному фіналі, у якому також боролися за медалі чинний світовий рекордсмен фіналів Лю Юкун, призери етапів Кубка світу Їржі Привратський та Лукас Бернард Денніс Крис, чинний чемпіон Європи Йон-Херман Хег та володар золота світової першості у 2018 році Томаш Бартнік. 

Стрілець з Черкас впевнено пройшов всю фінальну дистанцію, і як й прогнозував «Главком» в своєму аналітичному матеріалі, у підсумку посів друге місце. Він поступився лише китайцю Лю Юкуну. 

Для Куліша ця медаль Олімпіад є другою в кар'єрі, адже він посів друге місце у пневматичній гвинтівці на змаганнях 2016 року. На минулих Олімпійських Іграх Куліш також пробився до фіналу, проте став там восьмим. 

Олімпіада-2024. Кульова стрільба, чоловіки. Малокаліберна гвинтівка, 50 метрів, 3 положення

1. Лю Юкун (Китай) - 463,6 бала

2. Сергій Куліш (Україна) - 461,3 бала

3. Свапніл Кусале (Індія) - 451,4 бала

Нагадаємо, українки Людмила та Надія Кіченок пробилися до чвертьфіналу парних тенісних змагань Олімпійських ігор-2024, обігравши американок Даніель Коллінз та Дезіре Кравчик.

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Теги: Сергій Куліш Олімпіада кульова стрільба

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