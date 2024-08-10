Олімпіада-2024. Україна опустилася у медальному заліку

На обох Олімпіадах, де у програмі змагань було жіноче каное, Україна вигравала медалі в цьому виді програми

Наші спортсмени продовжують виборювати нагороди, однак конкуренти наздоганяють

Лише 2 дні лишається до закриття Олімпійських Ігор-2024, тому боротьба за лідерські позиції у медальному заліку наближається до фінішної прямої.

Сьогодні Україна виборола свою одинадцяту нагороду – «срібло» завоювали Людмила Лузан та Анастасія Рибачок у каное-двійці на дистанції 500 метрів. Українки повторили успіх трирічної давнини та знову поступилися лише китайському екіпажу. Це означає, що станом на зараз Україна має три «золота» (Ярослава Магучіх – легка атлетика, жіноча команда шаблісток – фехтування, Олександр Хижняк – бокс), чотири «срібла» (Сергій Куліш – кульова стрільба, Ілля Ковтун – спортивна гімнастика, Парвіз Насібов – боротьба, Людмила Лузан/Анастасія Рибачок - веслування на байдарках та каное) та чотири «бронзи» (Ольга Харлан – фехтування, Михайло Кохан та Ірина Геращенко – легка атлетика, Жан Беленюк – боротьба). Незважаючи на те що Україна втратила три позиції у медальному заліку та посідає вісімнадцяте місце, є шанси і на збільшення нагород надалі, адже борчиня Ірина Коляденко вийшла до «золотого» фіналу.

Боротьба за перемогу в медальному заліку між Сполученими Штатами Америки та Китаєм триває, адже ці країни зрівнялися за «золотими» нагородами, і лише за «сріблом» та «бронзою» американці попереду. Другий день поспіль китайські спортсмени здобувають найбільшу кількість перших місць: сьогодні виграли свої змагання каноїстки Шисяо Шу та Мен'я Сун, стрибунка у воду Ївень Чен, чоловіча збірна з настільного тенісу та боксерка Ю Ву.

Уперше з останні дні в десятці почався «броунівський» рух з великою кількістю змін: зокрема, з п'ятірки випала Франція, яка не виграла жодного «золота» сьогодні. Замість неї тепер на четвертому місці перебуває Японія, яка змогла піднятися одразу на три позиції за сьогодні, і суттєво скоротити відставання від Австралії, яка замикає трійку найкращих. Варто зазначити, що японці встановили новий рекорд за «золотом» для своєї країни, адже вони перевершили досягнення у 13 нагород найвищого ґатунку та вже мають 16 таких медалей.

Окрім згаданих вище країн, п'яте місце зберігає Велика Британія, на сьоме опустилася Південна Корея, на восьмому місці лишаються Нідерланди, на дев'яте піднялася Німеччина, і замикає десятку Італія.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік