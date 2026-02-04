На Олімпіаді змагання з керлінгу були призупинені через проблеми зі струмом
Після п'ятихвилинної паузи проблеми зі струмом зникли і змагання були відновлені
Змагання з керлінгу на Олімпійських іграх було перервано через проблеми зі струмом на арені в Кортіна-д'Ампеццо. Про це повідомляє «Главком».
Що сталося на турнірі з кьорлінгу
У середу, 4 лютого 2026 року, стартувала перша сесія змагань з керлінгу серед змішаних пар. Ці матчі стали першими на Іграх 2026 року.
Участь України в Олімпіаді
Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.
До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.
З них:
- 46 спортсменів та спортсменок;
- 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
- 15 членів штабу національної збірної команди України.
Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:
- біатлон (10 осіб)
- гірськолижний спорт (2)
- лижне двоборство (2)
- лижні гонки (6)
- санний спорт (10)
- скелетон (1)
- сноубординг (1)
- стрибки на лижах з трампліна (2)
- фристайл (9)
- фігурне катання на ковзанах (1)
- шорт-трек (2).
