На Олімпіаді змагання з керлінгу були призупинені через проблеми зі струмом

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
У середу, 4 лютого 2026 року, на Олімпіаді стартувала перша сесія змагань з керлінгу серед змішаних пар
фото: Reuters

Після п'ятихвилинної паузи проблеми зі струмом зникли і змагання були відновлені

Змагання з керлінгу на Олімпійських іграх було перервано через проблеми зі струмом на арені в Кортіна-д'Ампеццо. Про це повідомляє «Главком».

Що сталося на турнірі з кьорлінгу

У середу, 4 лютого 2026 року, стартувала перша сесія змагань з керлінгу серед змішаних пар. Ці матчі стали першими на Іграх 2026 року.

Після 5-хвилинної паузи проблеми зі струмом зникли і змагання були відновлені.

Участь України в Олімпіаді

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. 

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

  • 46 спортсменів та спортсменок;
  • 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
  • 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

  • біатлон (10 осіб)
  • гірськолижний спорт (2)
  • лижне двоборство (2)
  • лижні гонки (6)
  • санний спорт (10)
  • скелетон (1)
  • сноубординг (1)
  • стрибки на лижах з трампліна (2)
  • фристайл (9)
  • фігурне катання на ковзанах (1)
  • шорт-трек (2).
