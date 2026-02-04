На Олімпіаді змагання з керлінгу були призупинені через проблеми зі струмом

У середу, 4 лютого 2026 року, на Олімпіаді стартувала перша сесія змагань з керлінгу серед змішаних пар

Після п'ятихвилинної паузи проблеми зі струмом зникли і змагання були відновлені

Змагання з керлінгу на Олімпійських іграх було перервано через проблеми зі струмом на арені в Кортіна-д'Ампеццо. Про це повідомляє «Главком».

Що сталося на турнірі з кьорлінгу

У середу, 4 лютого 2026 року, стартувала перша сесія змагань з керлінгу серед змішаних пар. Ці матчі стали першими на Іграх 2026 року.

Після 5-хвилинної паузи проблеми зі струмом зникли і змагання були відновлені.

Участь України в Олімпіаді

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

46 спортсменів та спортсменок;

42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;

15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: