Найкраща в світі лижниця не змогла відібратися на літню Олімпіаду

Терезі Йогауг не вистачило восьми секунд для виконання прохідного нормативу

14-разова чемпіонка світу з лижних гонок Тереза Йогауг взяла участь в кваліфікаційному забігу на літні Олімпійські ігри в Токіо на дистанцію 10 000 м. На фініші вона була другою з результатом 31 хвилина 32,88 секунди. Їй не вистачило 8 секунд, щоб виконати олімпійський кваліфікаційний норматив.

«Навіть якщо б я показала потрібний час, я б не поїхала на Олімпіаду. Для мене це означало б тільки те, що я виступила краще, ніж до цього. В цьому була мотивація.

Сприймаю це як варіант тренування. Як складеться далі з бігом – подивимося. На позначці 8000 м я зрозуміла, що виконати олімпійський норматив буде складно. Якщо більше тренуватися, думаю, зможу це зробити», – цитує Йогауг TV2.

Перемогу здобула дворазовий призер чемпіонатів Європи Кароліна Гровдал.

У червні 2020 року в Осло, на олімпійському стадіоні Біслет, Йогауг пробігла дистанцію 10 000 метрів за 31 хвилину і 40 секунд.

Тереза – єдина в світі 8-разова переможниця знаменитої гонки в гору Альпе Черміс на 9 кілометрів.