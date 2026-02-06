Олімпіада. Розклад першого дня змагань
Олімпійські локації на повну потужність запрацюють вже 7 лютого
7 лютого 2026 року відбудеться офіційне змагальне відкриття Олімпійських ігор-2026 – тоді стартує перший день форуму в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найбільш очікувані баталії цього дня повідомляє «Главком».
Після урочистої церемонії відкриття спортсмени одразу переходять у змагальну площину, де боротимуться за найвищі позиції у десяти видах спорту. Перший змагальний день традиційно задає тон усьому турніру, відкриваючи медальну програму та даруючи вболівальникам перші принципові протистояння.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.
Розклад першого дня Олімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|7 лютого
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Велика Британія – Канада
|11:05
|Керлінг
|Змішані пари. Швейцарія – Швеція
|11:30
|Фристайл
|Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація, спроба 1
|12:30
|Гірські лижі
|🥇 Чоловіки. Швидкісний спуск
|12:35
|Фристайл
|Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація, спроба 2
|13:10
|Хокей
|Жінки. Попередній етап, група В. Німеччина – Японія
|14:00
|Лижні гонки
|🥇 Жінки, скіатлон (10 км+10 км)
|15:00
|Фристайл
|Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація, спроба 1
|15:35
|Керлінг
|Змішані пари. Естонія – Норвегія
|15:35
|Керлінг
|Змішані пари. Чехія – Корея
|15:35
|Керлінг
|Змішані пари. Швеція – Італія
|15:35
|Керлінг
|Змішані пари. Велика Британія – США
|15:40
|Хокей
|Жінки. Попередній етап, група В. Швеція – Італія
|16:05
|Фристайл
|Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація, спроба 2
|17:00
|Ковзани
|🥇 Жінки. 3000 м
|17:40
|Хокей
|Жінки. Попередній етап, група A. США – Фінляндія
|18:00
|Санний спорт
|Чоловіки. Одномісні сани, спроба 1
|19:32
|Санний спорт
|Чоловіки. Одномісні сани, спроба 2
|19:45
|Трамплін
|Жінки. Нормальний трамплін, раунд 1
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Корея – США
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Канада – Естонія
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Чехія – Швейцарія
|20:05
|Керлінг
|Змішані пари. Норвегія – Італія
|20:30
|Сноуборд
|Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 1)
|20:45
|Фігурне катання
|Командні змагання. Чоловіки, коротка програма
|21:00
|Трамплін
|🥇 Жінки, нормальний трамплін, фінал
|21:15
|Сноуборд
|🥇 Біг-ейр. Чоловіки. Фінал, спроба 3
|22:10
|Хокей
|Жінки. Попередній етап, група A. Швейцарія – Канада
|23:05
|Фігурне катання
|Командні змагання. Танці на льоду, довільний танець
Виступи українців 7 лютого
У перший день українські представники виступлять у двох медальних дисциплінах: лижному скіатлоні (дисципліна, де перші 10 км біжать класичним стилем, а інші 10 км – ковзанярським) та швидкісному спуску. На високі позиції у згаданих видах розраховувати не варто з огляду на показані у сезоні результати.
Також почнуться попередні змагання у санному спорті та слоупстайлі. Для санкарів Андрія Мандзія і Антона Дукача головним завданням буде вихід до третього та четвертого заїздів, куди потрапляють 20 найсильніших. Якщо це станеться, це буде національним рекордом на Олімпіадах для України у чоловічих одиночних санях.
Катерина Коцар же апріорі встановить національний рекорд у слоупстайлі, адже вона є першою в історії представницею цієї дисципліни від України.
Для проходу до фіналу українці треба буде увійти до топ-12 найсильніших.
Серед інших цікавих подій дня варто викоремити азійську «зарубу» за золото в біг-ейрі у сноубордингу (фаворитами є представники Японії та Китаю) та дебютний виступ на Олімпіаді головної зірки жіночих стрибків з трампліну Ніки Превц. Також варто звернути увагу на Джессіки Діггінс проти Астрід Слінд у лижному скіатлоні.
