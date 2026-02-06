Олімпіада. Розклад першого дня змагань

Час Вид спорту Подія / Етап 7 лютого 11:05 Керлінг Змішані пари. Велика Британія – Канада 11:05 Керлінг Змішані пари. Швейцарія – Швеція 11:30 Фристайл Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація, спроба 1 12:30 Гірські лижі 🥇 Чоловіки. Швидкісний спуск 12:35 Фристайл Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація, спроба 2 13:10 Хокей Жінки. Попередній етап, група В. Німеччина – Японія 14:00 Лижні гонки 🥇 Жінки, скіатлон (10 км+10 км) 15:00 Фристайл Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація, спроба 1 15:35 Керлінг Змішані пари. Естонія – Норвегія 15:35 Керлінг Змішані пари. Чехія – Корея 15:35 Керлінг Змішані пари. Швеція – Італія 15:35 Керлінг Змішані пари. Велика Британія – США 15:40 Хокей Жінки. Попередній етап, група В. Швеція – Італія 16:05 Фристайл Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація, спроба 2 17:00 Ковзани 🥇 Жінки. 3000 м 17:40 Хокей Жінки. Попередній етап, група A. США – Фінляндія 18:00 Санний спорт Чоловіки. Одномісні сани, спроба 1 19:32 Санний спорт Чоловіки. Одномісні сани, спроба 2 19:45 Трамплін Жінки. Нормальний трамплін, раунд 1 20:05 Керлінг Змішані пари. Корея – США 20:05 Керлінг Змішані пари. Канада – Естонія 20:05 Керлінг Змішані пари. Чехія – Швейцарія 20:05 Керлінг Змішані пари. Норвегія – Італія 20:30 Сноуборд Біг-ейр. Чоловіки. Фінал (спроба 1) 20:45 Фігурне катання Командні змагання. Чоловіки, коротка програма 21:00 Трамплін 🥇 Жінки, нормальний трамплін, фінал 21:15 Сноуборд 🥇 Біг-ейр. Чоловіки. Фінал, спроба 3 22:10 Хокей Жінки. Попередній етап, група A. Швейцарія – Канада 23:05 Фігурне катання Командні змагання. Танці на льоду, довільний танець

Виступи українців 7 лютого

У перший день українські представники виступлять у двох медальних дисциплінах: лижному скіатлоні (дисципліна, де перші 10 км біжать класичним стилем, а інші 10 км – ковзанярським) та швидкісному спуску. На високі позиції у згаданих видах розраховувати не варто з огляду на показані у сезоні результати.

Також почнуться попередні змагання у санному спорті та слоупстайлі. Для санкарів Андрія Мандзія і Антона Дукача головним завданням буде вихід до третього та четвертого заїздів, куди потрапляють 20 найсильніших. Якщо це станеться, це буде національним рекордом на Олімпіадах для України у чоловічих одиночних санях.

Катерина Коцар же апріорі встановить національний рекорд у слоупстайлі, адже вона є першою в історії представницею цієї дисципліни від України.

Для проходу до фіналу українці треба буде увійти до топ-12 найсильніших.

Серед інших цікавих подій дня варто викоремити азійську «зарубу» за золото в біг-ейрі у сноубордингу (фаворитами є представники Японії та Китаю) та дебютний виступ на Олімпіаді головної зірки жіночих стрибків з трампліну Ніки Превц. Також варто звернути увагу на Джессіки Діггінс проти Астрід Слінд у лижному скіатлоні.