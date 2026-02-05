Карантин на Олімпіаді. Жіночу збірну Фінляндії з хокею скосив підступний вірус

Небезпечний вірус може зіпсувати плани призеркам минулих Олімпійських Ігор

Напередодні офіційного відкриття Олімпіади-2026 жіноча збірна Фінляндії з хокею зіткнулася зі спалахом шлункової інфекції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti.

Стан команди

Щонайменше чотири гравчині основної команди заразилися норовірусом, що поставило під загрозу їхню участь у перших матчах турніру. Через інцидент фінська команда була змушена скасувати тренування та всі заплановані зустрічі з пресою. Головний лікар команди Мааріт Валтонен повідомив, що хворих атлеток та їхніх сусідок по кімнатах негайно ізолювали в олімпійському селищі.

Наразі в командних об’єктах та на льодовій арені проводиться масштабна дезінфекція. Організатори намагаються не допустити поширення вірусу, який вирізняється надзвичайно високою заразністю. За словами менеджера збірної Швеції Фредріка Йоуламо, фінська та шведська делегації навіть скоординували питання проживання, щоб мінімізувати контакти та захистити шведських спортсменок від можливого інфікування.

Ситуація є критичною, оскільки вже у четвер, 5 лютого 2026 року, Фінляндія має відкрити олімпійський турнір матчем проти чинних чемпіонок – збірної Канади. Попри складні обставини, представниця команди Генна Мальмберг зазначила, що гра наразі залишається в розкладі. Офіційні особи постійно інформують Міжнародну федерацію хокею про стан гравчинь.

Фінляндія є традиційним претендентом на нагороди (збірна є бронзовою призеркою Ігор-2022), і втрата ключових гравчинь на старті групового етапу, де на них чекають такі гіганти як Канада та США, може суттєво вплинути на їхні шанси у плейоф.

Підозра на масовий спалах

Тривожним є той факт, що симптоми норовірусу зафіксовано не лише у фінській збірній. Повідомляється про схожі випадки в командах Франції та США. Якщо інформація підтвердиться, це може свідчити про серйозну проблему з санітарним контролем в олімпійському селищі ще до офіційного старту змагань.

