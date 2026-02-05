Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Карантин на Олімпіаді. Жіночу збірну Фінляндії з хокею скосив підступний вірус

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Карантин на Олімпіаді. Жіночу збірну Фінляндії з хокею скосив підступний вірус
Фінські хокеїстки жодного разу не фінішували поза п'ятіркою найкращих на Олімпіадах
фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Небезпечний вірус може зіпсувати плани призеркам минулих Олімпійських Ігор

Напередодні офіційного відкриття Олімпіади-2026 жіноча збірна Фінляндії з хокею зіткнулася зі спалахом шлункової інфекції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti. 

Стан команди

Щонайменше чотири гравчині основної команди заразилися норовірусом, що поставило під загрозу їхню участь у перших матчах турніру. Через інцидент фінська команда була змушена скасувати тренування та всі заплановані зустрічі з пресою. Головний лікар команди Мааріт Валтонен повідомив, що хворих атлеток та їхніх сусідок по кімнатах негайно ізолювали в олімпійському селищі.

Наразі в командних об’єктах та на льодовій арені проводиться масштабна дезінфекція. Організатори намагаються не допустити поширення вірусу, який вирізняється надзвичайно високою заразністю. За словами менеджера збірної Швеції Фредріка Йоуламо, фінська та шведська делегації навіть скоординували питання проживання, щоб мінімізувати контакти та захистити шведських спортсменок від можливого інфікування.

Ситуація є критичною, оскільки вже у четвер, 5 лютого 2026 року, Фінляндія має відкрити олімпійський турнір матчем проти чинних чемпіонок – збірної Канади. Попри складні обставини, представниця команди Генна Мальмберг зазначила, що гра наразі залишається в розкладі. Офіційні особи постійно інформують Міжнародну федерацію хокею про стан гравчинь.

Фінляндія є традиційним претендентом на нагороди (збірна є бронзовою призеркою Ігор-2022), і втрата ключових гравчинь на старті групового етапу, де на них чекають такі гіганти як Канада та США, може суттєво вплинути на їхні шанси у плейоф.

Підозра на масовий спалах

Тривожним є той факт, що симптоми норовірусу зафіксовано не лише у фінській збірній. Повідомляється про схожі випадки в командах Франції та США. Якщо інформація підтвердиться, це може свідчити про серйозну проблему з санітарним контролем в олімпійському селищі ще до офіційного старту змагань.

Нагадаємо, що легенда гірськолижного спорту планує виступити на Олімпіаді з важкою травмою коліна. Ліндсі Вонн за тиждень до старту Зимових Олімпійських Ігор 2026 року отримала важку травму коліна, але не планує відміняти свій виступ на форумі.

Теги: Олімпіада хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мартін Гернат грає за ярославський «Локомотив»
Троє хокеїстів з російського чемпіонату зіграють за збірну Словаччини на Олімпіаді
8 сiчня, 17:39
Минулого сезону Україна виборола першу в історії медаль Кубка світу в естафеті
Українська команда виборола сім олімпійських ліцензій у санному спорті
12 сiчня, 13:06
Свищев готує звернення до ЄСПЛ для захисту інтересів російських спортсменів
Депутат Думи неадекватно відреагував на рекомендації НОК Латвії щодо росіян
15 сiчня, 13:32
Пауль (крайня ліворуч) зробили фото на тлі георгіївської стрічки
Росіянка, яка фотографувалася на тлі символу війни, візьме участь у етапі Кубка світу
16 сiчня, 11:17
Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії
Визначився склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026
21 сiчня, 15:45
Російські і білоруські команди попри спекуляції не виступлять на Олімпійських Іграх-2026
Міжнародна федерація хокею може допустити юніорські збірні РФ і Білорусі
22 сiчня, 20:27
Бідний: Міжнародна спортивна спільнота розуміє свою відповідальність за те, що відбувається у міжнародному порядку денному
«Непоганий результат». Бідний оцінив кількість росіян і білорусів, які візьмуть участь в Олімпіаді
28 сiчня, 09:59
На Олімпіаді 1908 року за царя Миколи II Російську імперію представляло шість спортсменів
Гірше було ще за царя. Росія встановила антирекорд за кількістю спортсменів на Олімпіаді
28 сiчня, 17:56
МОК відповів на запит «Главкома»
Чи отримував Гераскевич попередження щодо акцій проти війни? Відповідь МОК
30 сiчня, 17:57

Новини

Укранський триатлоніст Сапунов отримав «незвичну» дискваліфікацію: деталі скандалу
Укранський триатлоніст Сапунов отримав «незвичну» дискваліфікацію: деталі скандалу
Олімпіада-2026. Результати українців у «мінус другий» день
Олімпіада-2026. Результати українців у «мінус другий» день
На Олімпіаді змагання з керлінгу були призупинені через проблеми зі струмом
На Олімпіаді змагання з керлінгу були призупинені через проблеми зі струмом
Маліновський став автором найкращого гола січня в чемпіонаті Італії (відео)
Маліновський став автором найкращого гола січня в чемпіонаті Італії (відео)
Російська тенісистка погоріла на спробі організувати договірний поєдинок
Російська тенісистка погоріла на спробі організувати договірний поєдинок
Луческу втретє за 2026 рік опинився в лікарні
Луческу втретє за 2026 рік опинився в лікарні

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua