Дрони уразили нафтобазу у Пензі (відео)

Перші вибухи в регіоні пролунали близько 01:05 години ночі

У ніч на 23 січня дрони атакували Пензу. Внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння на місцевій нафтобазі. Атаку підтвердив губернатор регіону. За його словами, постраждалих немає, пише «Главком».

Раніше в місті пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли про кілька гучних звуків уночі, після яких у одному з районів було видно дим і пожежу.

Моніторингові канали також опублікували кадри з наслідками атаки.

Нагадаємо, у ніч на 19 січня Сили оборони України здійснили серію ударів по стратегічних об'єктах російського агресора, розташованих у тилу та на окупованих територіях.