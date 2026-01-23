Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дрони уразили нафтобазу у Пензі (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Дрони уразили нафтобазу у Пензі (відео)
Внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння на місцевій нафтобазі
скриншот з відео

Перші вибухи в регіоні пролунали близько 01:05 години ночі

У ніч на 23 січня дрони атакували Пензу. Внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння на місцевій нафтобазі. Атаку підтвердив губернатор регіону. За його словами, постраждалих немає, пише «Главком».

Раніше в місті пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли про кілька гучних звуків уночі, після яких у одному з районів було видно дим і пожежу.

Моніторингові канали також опублікували кадри з наслідками атаки.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, у ніч на 19 січня Сили оборони України здійснили серію ударів по стратегічних об'єктах російського агресора, розташованих у тилу та на окупованих територіях. 

Читайте також:

Теги: пожежа нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог накопичує сили під Костянтинівкою
Пауза перед штурмом? Ворог накопичує сили під Костянтинівкою
19 сiчня, 10:10
Росіяни без біометричних паспортів не зможуть потрапити до Польщі
Польща посилює правила в’їзду для росіян
25 грудня, 2025, 11:59
Трамп заявив, що вірить у підписання мирної угоди між Україною та РФ
Трамп заявив, що вірить у підписання мирної угоди між Україною та РФ
27 грудня, 2025, 02:32
За рік Росія масово атакувала Україну ракетами, дронами й авіабомбами
РФ за рік випустила по Україні майже 2,5 тисячі ракет
31 грудня, 2025, 13:09
Російські дрони потрапили у житлові будинки
У новорічну ніч Росія вдарила по Харківщині – ДСНС
1 сiчня, 10:21
Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
4 сiчня, 07:51
Трамп відповів, чи можуть США захопити Путіна
Трамп відповів, чи можуть США захопити Путіна
10 сiчня, 01:59
Близько 70% зафіксованих економічних злочинів належать до тяжких й особливо тяжких
Збитки від економічних злочинів у РФ рекордно зросли: деталі від розвідки
8 сiчня, 06:26
До бійки борців швидко підключилися вболівальники
У Чечні на турнірі з боротьби сталася масова бійка між глядачами та спортсменами (відео)
12 сiчня, 13:40

Соціум

Дрони уразили нафтобазу у Пензі (відео)
Дрони уразили нафтобазу у Пензі (відео)
TikTok знайшов спосіб уникнути заборони в США через спільне підприємство
TikTok знайшов спосіб уникнути заборони в США через спільне підприємство
У Молдові місцеві мешканці виявили російський безпілотник (фото)
У Молдові місцеві мешканці виявили російський безпілотник (фото)
Ураження об'єктів ППО та нафтового термінала РФ: Генштаб розкрив подробиці
Ураження об'єктів ППО та нафтового термінала РФ: Генштаб розкрив подробиці
Демографічний обвал Китаю: що скорочення населення означає для майбутнього країни
Демографічний обвал Китаю: що скорочення населення означає для майбутнього країни
Торговий центр у Новосибірську склався, як картковий будинок (відео)
Торговий центр у Новосибірську склався, як картковий будинок (відео)

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua