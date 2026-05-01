Костюк стала третьою українкою, яка пробилася до фіналів WTA 1000

У півфіналі Марта обіграла у трьох сетах ексросіянку Анастасію Потапову

Марта Костюк пробилася в перший в історії України фінал на турнірі WTA 1000 в Мадриді за 17 років його існування та стала третьою українкою, яка дійшла до цієї стадії на тисячнику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Хто з українок грав у фіналах тисячників

Костюк у півфіналі в трьох сетах обіграла колишню росіянку Анастасію Потапову, яка зараз виступає за Австрію та вперше в кар'єрі стала фіналісткою тисячника WTA.

Марта стала третьою представницею України, яка зіграє на цій стадії турніру на тисячнику. До неї це п'ять разів вдавалось першій ракетці України Еліні Світоліній та один раз Ангеліні Калініній. Світоліна єдина вигравала титул на цьому рівні, причому зробила це чотири рази.

Фінали українських тенісисток на рівні WTA 1000:

Еліна Світоліна : Дубай-2017 (перемога над Каролін Возняцкі)

: Дубай-2017 (перемога над Каролін Возняцкі) Еліна Світоліна : Рим-2017 (перемога над Сімоною Галеп)

: Рим-2017 (перемога над Сімоною Галеп) Еліна Світоліна : Торонто-2017 (перемога над Каролін Возняцкі)

: Торонто-2017 (перемога над Каролін Возняцкі) Еліна Світоліна : Рим-2018 (перемога над Сімоною Галеп)

: Рим-2018 (перемога над Сімоною Галеп) Ангеліна Калініна : Рим-2023 (поразка від Єлени Рибакіної)

: Рим-2023 (поразка від Єлени Рибакіної) Еліна Світоліна : Дубай-2026 (поразка від Джессіки Пегули)

: Дубай-2026 (поразка від Джессіки Пегули) Марта Костюк: Мадрид-2026 (зіграє з Міррою Андрєєвою)

Як складається сезон 2026 для Костюк

Завдяки виграшу над Потаповою Костюк продовжила свою безпрограшну серію в матчах до 11 перемог, оновивши особистий рекорд, однак українка перервала серію з шести перемог у двох партіях.

Від початку сезону Костюк вже грала у фіналах трьох різних серій: поступилася за титул WTA 500 у Брисбені та виграла трофей WTA 250 у Руані, перемігши 19-річну тенісистку Вероніку Подрез в українському фіналі.

Упродовж своєї кар'єри Марта вигравала фінали за кар'єру лише на рівні WTA 250. Крім Руану, українка здобула титул у березні 2023 року на змаганнях в Остіні (США). У фіналі вона перемогла француженку Варвару Грачову. Натомість в усіх трьох матчах за титули WTA 500 Костюк зазнавала поразок.

У фіналі турніру WTA 1000 Костюк зустрінеться з «нейтральною» Міррою Андрєєвою, яка у двох сетах здолала американську тенісистку Хейлі Баптіст.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.