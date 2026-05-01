Костюк стала третьою українкою, яка пробилася до фіналів WTA 1000

Святослав Василик
Марта Костюк вперше в кар’єрі гратиме у фіналі тисячника
фото: Getty Images

У півфіналі Марта обіграла у трьох сетах ексросіянку Анастасію Потапову

Марта Костюк пробилася в перший в історії України фінал на турнірі WTA 1000 в Мадриді за 17 років його існування та стала третьою українкою, яка дійшла до цієї стадії на тисячнику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Хто з українок грав у фіналах тисячників

Костюк у півфіналі в трьох сетах обіграла колишню росіянку Анастасію Потапову, яка зараз виступає за Австрію та вперше в кар'єрі стала фіналісткою тисячника WTA.

Марта стала третьою представницею України, яка зіграє на цій стадії турніру на тисячнику. До неї це п'ять разів вдавалось першій ракетці України Еліні Світоліній та один раз Ангеліні Калініній. Світоліна єдина вигравала титул на цьому рівні, причому зробила це чотири рази.

Фінали українських тенісисток на рівні WTA 1000:

  • Еліна Світоліна: Дубай-2017 (перемога над Каролін Возняцкі)
  • Еліна Світоліна: Рим-2017 (перемога над Сімоною Галеп)
  • Еліна Світоліна: Торонто-2017 (перемога над Каролін Возняцкі)
  • Еліна Світоліна: Рим-2018 (перемога над Сімоною Галеп)
  • Ангеліна Калініна: Рим-2023 (поразка від Єлени Рибакіної)
  • Еліна Світоліна: Дубай-2026 (поразка від Джессіки Пегули)
  • Марта Костюк: Мадрид-2026 (зіграє з Міррою Андрєєвою)

Як складається сезон 2026 для Костюк

Завдяки виграшу над Потаповою Костюк продовжила свою безпрограшну серію в матчах до 11 перемог, оновивши особистий рекорд, однак українка перервала серію з шести перемог у двох партіях.

Від початку сезону Костюк вже грала у фіналах трьох різних серій: поступилася за титул WTA 500 у Брисбені та виграла трофей WTA 250 у Руані, перемігши 19-річну тенісистку Вероніку Подрез в українському фіналі.

Упродовж своєї кар'єри Марта вигравала фінали за кар'єру лише на рівні WTA 250. Крім Руану, українка здобула титул у березні 2023 року на змаганнях в Остіні (США). У фіналі вона перемогла француженку Варвару Грачову. Натомість в усіх трьох матчах за титули WTA 500 Костюк зазнавала поразок.

У фіналі турніру WTA 1000 Костюк зустрінеться з «нейтральною» Міррою Андрєєвою, яка у двох сетах здолала американську тенісистку Хейлі Баптіст.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Читайте також

Стародубцева підніметься на 53-тю позицію рейтингу WTA
Стародубцева зазнала поразки у першому у кар'єрі фіналі турніру WTA
6 квiтня, 09:01
Друга ракетка України продовжила свою переможну серію на грунтовому покритті
Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA250 в Руані
17 квiтня, 23:46
38-річний Джокович виграв 101 титул ATP в одиночному розряді
Джокович встановив рекорд за кількістю тижнів у топ-5 рейтингу ATP
20 квiтня, 14:49
Еліна Світоліна розпочинає турнір у Мадриді проти Анни Бондар з Угорщини
П'ять українських тенісисток зіграють у другому колі турніру у Мадриді
23 квiтня, 10:29
Еліна Світоліна не захистила очки за торішній півфінал у Мадриді і впаде у рейтингу
Світоліна вилетіла з турніру в Мадриді, несподівано програвши 63-й ракетці світу
23 квiтня, 14:00
Карлос Алькарас вимушено пропустить мейджор
Чинний переможець «Ролан Гаррос» пропустить цьогорічний турнір
24 квiтня, 19:55
Марта Костюк вперше пробилася до півфіналу на тисячниках
Костюк зіграє проти Потапової ювілейний півфінал WTA у кар'єрі
Вчора, 11:21
36-річна Севастова виграла чотири титули WTA в одиночному розряді
Екстенісистка топ-20 рейтингу WTA оголосила про завершення кар'єри
Вчора, 15:55
Марта Костюк перемогла ексросіянку Анастасію Потапову і вийшла у фінал турніру в Мадриді
Костюк обіграла ексросіянку і вийшла у фінал турніру в Мадриді
Сьогодні, 10:26

Новини

Космач здобула золото чемпіонату Латвії з баскетболу
Космач здобула золото чемпіонату Латвії з баскетболу
У чемпіонаті Румунії з баскетболу відбулося українське дербі
У чемпіонаті Румунії з баскетболу відбулося українське дербі
Тимофеєнко визнаний найкращим гравцем сезону баскетбольної Суперліги
Тимофеєнко визнаний найкращим гравцем сезону баскетбольної Суперліги
Іспанія відмовила у візах 13 російським бодібілдерам перед чемпіонатом Європи
Іспанія відмовила у візах 13 російським бодібілдерам перед чемпіонатом Європи
Костюк стала третьою українкою, яка пробилася до фіналів WTA 1000
Костюк стала третьою українкою, яка пробилася до фіналів WTA 1000
Російський тренер з фігурного катання підозрюється у домаганнях до неповнолітнього
Російський тренер з фігурного катання підозрюється у домаганнях до неповнолітнього

Новини

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
