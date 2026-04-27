Світоліна, попри невдачу в Мадриді, залишиться у першій десятці рейтингу WTA

Святослав Василик
Еліна Світоліна не залишить топ-10 світового рейтингу
фото: AP

Українка опуститься в рейтингу на 9-ю позицію

Українська тенісистка Еліна Світоліна не залишить топ-10 світового рейтингу після завершення турніру серії WTA 1000 в Мадриді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чемпіон».

Чому Світоліна втримається у топ-10

Це стало відомо після поразки швейцарки 12-ї ракетки світу Белінди Бенчич у матчі 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Мадриді від американки Гейлі Баптист. Гра тривала 2 години 44 хвилини і завершилася з рахунком 1:6, 7:6, 3:6.

Бенчич після поразки не підніметься вище поточної 12-ї позиції в рейтингу і не зможе обійти Світоліну з наступного тижня. Єдиною тенісисткою, яка ще може це зробити, залишається 13-а ракетка світу чешка Лінда Носкова. Однак для цього їй необхідно в Мадриді здобути титул.

У другому колі турніру в столиці Іспанії Еліна Світоліна несподівано поступилась угорці Анні Бондар. Українка не захистила 390 очок за минулорічний півфінал і опуститься з сьомої мінімум на 9-у позицію світового рейтингу.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/8 фіналу великого грунтового турніру WTA 1000 у Мадриді, обігравши у двох сетах п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу із США.

Наступною суперницею Костюк буде 76-а ракетка світу – представниця США Кеті Макнеллі.

Читайте також

Новим тренером Швьонтек став 58-річний іспанський фахівець Франсіско Ройг Женіс
Третя ракетка світу повідомила про початок співпраці з новим тренером
2 квiтня, 14:00
Марта Костюк влаштувала розгром суперниці
Костюк принесла Україні першу перемогу над збірною Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг
10 квiтня, 18:48
Олександра Олійникова дебютувала у складі збірної України
Дебютна перемога. Олійникова довершила розгром Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг
11 квiтня, 18:54
Збірна України увійшла у топ-3 рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
Збірна України з тенісу вперше піднялася на третє місце рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
14 квiтня, 10:28
Друга ракетка України продовжила свою переможну серію на грунтовому покритті
Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA250 в Руані
17 квiтня, 23:46
Фото дівчат було зроблене у 2019 році на «Ролан Гаррос»
Архівне фото 16-річної Костюк та 12-річної Подрез підкорює соцмережі
19 квiтня, 10:21
Вінус Вільямс вперше у кар'єрі програла 10 матчів поспіль
Сумний рекорд. Легендарна Вінус Вільямс програла десятий матч поспіль
22 квiтня, 13:45
Корі Гофф є дворазовою переможницею Мейджорів в одиночному розряді
Третя ракетка звіту порівняла гру на ґрунті з «хорошим хлопцем щодо якого немає іскри»
23 квiтня, 16:27
Карлос Алькарас вимушено пропустить мейджор
Чинний переможець «Ролан Гаррос» пропустить цьогорічний турнір
24 квiтня, 19:55

Ультрас «Динамо» вимагають включити до списків на обмін полоненими легендарного фаната
Джошуа назвав суперника на перший поєдинок у 2026 році і анонсував бій з Ф'юрі
Експартнер Шевченка, який втратив роботу в збірній Італії, заявив, що готовий працювати в Росії
ФІФА збільшить призовий фонд Чемпіонату світу після скарг
Батько Ферстаппена вперше прокоментував свій стан здоров'я після серйозної аварії
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Сьогодні, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

