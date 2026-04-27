Світоліна, попри невдачу в Мадриді, залишиться у першій десятці рейтингу WTA

Українка опуститься в рейтингу на 9-ю позицію

Українська тенісистка Еліна Світоліна не залишить топ-10 світового рейтингу після завершення турніру серії WTA 1000 в Мадриді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чемпіон».

Чому Світоліна втримається у топ-10

Це стало відомо після поразки швейцарки 12-ї ракетки світу Белінди Бенчич у матчі 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Мадриді від американки Гейлі Баптист. Гра тривала 2 години 44 хвилини і завершилася з рахунком 1:6, 7:6, 3:6.

Бенчич після поразки не підніметься вище поточної 12-ї позиції в рейтингу і не зможе обійти Світоліну з наступного тижня. Єдиною тенісисткою, яка ще може це зробити, залишається 13-а ракетка світу чешка Лінда Носкова. Однак для цього їй необхідно в Мадриді здобути титул.

У другому колі турніру в столиці Іспанії Еліна Світоліна несподівано поступилась угорці Анні Бондар. Українка не захистила 390 очок за минулорічний півфінал і опуститься з сьомої мінімум на 9-у позицію світового рейтингу.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/8 фіналу великого грунтового турніру WTA 1000 у Мадриді, обігравши у двох сетах п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу із США.

Наступною суперницею Костюк буде 76-а ракетка світу – представниця США Кеті Макнеллі.