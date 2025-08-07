Головна Спорт Новини
Олімпійська чемпіонка з Росії, які понад 20 років живе у США, назвала Путіна «найкращим президентом»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Олімпійська чемпіонка з Росії, які понад 20 років живе у США, назвала Путіна «найкращим президентом»
Олімпійська чемпіонка Юлія Пахаліна похвалила диктатора Путіна

Пахаліна: У політиці взагалі не розбираюся, знаю лише, що Путін – найкращий президент

Олімпійська чемпіонка з Росії Юлія Пахаліна, яка понад 20 років живе в США, вважає диктатора Володимира Путіна «найкращим президентом». Про це повідомляє «Главком».

Юлія Пахаліна – олімпійська чемпіонка Сіднея-2000 та триразова чемпіонка світу зі стрибків у воду. З 2002 року вона живе у США.

«Були сподівання, що Трамп закінчить те, що відбувається в Україні. Я чекала, що наші спортсмени почнуть їздити на змагання. А так – у політиці взагалі не розбираюся. Знаю лише, що Путін – найкращий президент. Мені головне, щоби у нас між країнами стали відносини нормальними. Мрію, щоб Росія та Америка скасували візи – і ми літали б один до одного прямими рейсами» , – сказала Пахаліна.

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

До слова, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

