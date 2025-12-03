Підпис перекладачки Віткоффа стоїть під відкритим листом із засудженням повномасштабної агресії Росії проти України

Під час перемовин, які відбулися 2 грудня у Кремлі між спецпредставником США Стівом Віткоффом, зятем американського президента Джаредом Кушнером та російською стороною, перекладацькі функції від американської делегації виконувала Тетяна Альберт. Як повідомляє «Агентство. Новости», вона співпрацює з Державним департаментом США з 2017 року, здобувала освіту в Росії та публічно засудила вторгнення в Україну, пише «Главком».

Тетяна Альберт закінчила Російський державний педагогічний університет ім. А.І. Герцена у 1984 році, отримавши спеціальність вчителя англійської та французької мов. Вона працює перекладачкою з червня 1997 року, а її підпис стоїть під відкритим листом перекладачів, які виступили із засудженням повномасштабної агресії Росії проти України.

Альберт вже супроводжувала Віткоффа під час його візиту до Москви у серпні. Це важливо, оскільки раніше, як повідомлялось, під час трьох раундів перемовин у Москві Віткофф не користувався послугами власного перекладача. Натомість він використовував російських лінгвістів, які перекладали для Путіна та голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, що спричинило серйозний скандал.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Як відомо, зустріч тривала майже п'ять годин.

Як повідомлялося, 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні.

До слова, помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які брали участь у переговорах, пообіцяли Москві не їхати до Києва, а одразу повернутися до Вашингтона.