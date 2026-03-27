Трамп прокоментував рішення МОК щодо заборони участі трансгендерам в Олімпіаді

Трамп заявив, що рішення МОК про заборону трансгендерам брати участь у Олімпіаді було прийнято завдяки йому

Президент США Дональд Трамп прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який заборонив трансгендерам брати участь в Олімпійських іграх серед жінок.

«Вітаю МОК із рішенням заборонити чоловікам брати участь у жіночому спорті. Це відбувається лише завдяки моєму потужному виконавчому указу на захист жінок та дівчат!», – написав Трамп в Truth Social.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення заборонити трансгендерам брати участь у жіночих змаганнях.

«Право брати участь у змаганнях серед жінок на Олімпійських іграх або будь-яких інших заходах МОК, включаючи індивідуальні та командні види спорту, тепер мають тільки біологічні жінки, що визначається на підставі тесту на наявність гена SRY.

Ця політика, заснована на фактичних даних та експертних оцінках та застосовувана починаючи з Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 2028 року, спрямована на забезпечення справедливості, безпеки та чесності змагань серед жінок. Вона не має зворотної сили і не поширюється на аматорські та рекреаційні спортивні програми», – йдеться у повідомленні МОК.