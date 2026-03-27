Трамп прокоментував рішення МОК щодо заборони участі трансгендерам в Олімпіаді

glavcom.ua
Христина Жиренко
Трамп схвально відгукнувся про рішення МОК
фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який заборонив трансгендерам брати участь в Олімпійських іграх серед жінок. 

«Вітаю МОК із рішенням заборонити чоловікам брати участь у жіночому спорті. Це відбувається лише завдяки моєму потужному виконавчому указу на захист жінок та дівчат!», – написав Трамп в Truth Social.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення заборонити трансгендерам брати участь у жіночих змаганнях.

«Право брати участь у змаганнях серед жінок на Олімпійських іграх або будь-яких інших заходах МОК, включаючи індивідуальні та командні види спорту, тепер мають тільки біологічні жінки, що визначається на підставі тесту на наявність гена SRY.

Ця політика, заснована на фактичних даних та експертних оцінках та застосовувана починаючи з Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі 2028 року, спрямована на забезпечення справедливості, безпеки та чесності змагань серед жінок. Вона не має зворотної сили і не поширюється на аматорські та рекреаційні спортивні програми», – йдеться у повідомленні МОК.

Читайте також

Україна перейшла до конкретики – пропозиції унікальних оборонних рішень
Заява Трампа про дрони грає на користь України. І ось чому
14 березня, 13:20
CNN пояснив, чому Трамп вирішив атакувати Іран
1 березня, 00:23
Берлін вимагатиме від США ясності щодо нових тарифів
Канцлер Німеччини ініціював переговори зі США
27 лютого, 17:09
За словами німецького канцлера, Трамп має посилити тиск на Росію
Мерц закликав Трампа посилити тиск на Путіна
4 березня, 00:41
Трамп заявив, що удар по школі для дівчаток був здійснений Іраном, але є нюанс
8 березня, 01:57
Трамп заявив, що вирішить разом з Ізраїлем, коли закінчиться війна з Іраном
9 березня, 04:59
Трамп заявив про отримання таємничого подарунка від Ірану
25 березня, 01:29
Стармер заявив, що не дозволить Трампу тиснути на нього
Сьогодні, 03:31
Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану – гей
Сьогодні, 01:31

«Шарій включився дуже сильно, Олешко теж». Михайло Гераскевич розповів про атаку ботів
Біатлоніст Мандзин: Їхав на Олімпіаду не для того, щоб просто взяти участь
Чемпіон Росії з велоспорту попався на вживанні допінгу
Владу Ірану конфіскує майно футболіста збірної Азмуна за «пособництво ворогу»
«Позорище». Миколенко прокоментував поразку України від Швеції
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
