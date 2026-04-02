Вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: що відомо про Олега Авдєєва

За даними ЗМІ, Олег Авдєєв не брав участі у бойових діях

У Львові 2 квітня був вбитий працівник ТЦК та СП. Ним виявився 52-річний офіцер групи розгляду та супроводження Галицько-Франківського об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Авдєєв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Lviv.Media.

Старший лейтенант Олег Авдєєв народився у квітні 1973 року у Львові. За даними ЗМІ, Авдєєв навчався у Львівському університеті Франка і закінчив факультет міжнародних відносин.

Крім того, Авдєєв був спортсменом. За даними місцевих пабліків, він є учасником XVIII зимових Олімпійських ігор в Нагано 1998 року та XIX зимових Олімпійських ігор у Солт-Лейк-Сіті 2002 року. На обох олімпіадах на санках-двійці у парі з Данилом Панчеком у підсумку були 11.

Раніше чоловік працював начальником групи інспекторів прикордонного контролю, також деякий час був заступником начальника мобільної прикордонної застави «Львів».

фото: Facebook/Так люблю той Львів, що бракує ми слів

З листопада 2025 року Олег Авдєєв був офіцером мобілізаційного відділення Галицько-Франківського ТКЦ. А з січня став офіцером групи розгляду та супроводження адміністративних правопорушень цього ж ТЦК. Участі у бойових діях не брав.

Як пишуть журналісти, Олег Авдєєв загинув внаслідок проникаючого ножового поранення в шию. Лікарі намагалися його реанімувати, але врятувати життя чоловіка не вдалося. З близьких родичів у нього залишилася мама.

Нагадаємо, 2 квітня близько 14:15 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удар ножем у шию військовослужбовцю ТЦК, після чого втік. Попри зусилля медиків, від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Згодом стало відом, що поліція Львівщини затримала нападника. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування львів’янина, 1991 року народження, та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даними «РБК-Україна», затриманим є митник Андрій Труш.

До розкриття злочину були залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі, патрульні поліцейські та співробітники інших служб поліції. Проводилась поліцейська спецоперація.

Водночас Державна митна служба України підтвердила, що особа, затримана за підозрою у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові, є працівником Львівської митниці. Відомство пообіцяло всебічно сприяти правоохоронним органам для обʼєктивного зʼясування всіх обставин вчинення злочину.

Як повідомлялося, народний депутат від «Слуги народу» Сергій Гривко зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення зміни до законодавства «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Він передбачає врегулювання порядку перевірки військово-облікових документів громадян, а також вручення повісток.

До слова, останніми днями у мережі шириться інформація про те, що починаю з 1 квітня 2026 року в Україні стартує масштабна реформа процесу мобілізації. Міноборони наголошує, що будь-які повідомлення про запуск нових механізмів мобілізації від початку квітня є передчасними.

Відомство продовжує працювати над дорожньою картою змін, яка потребує ретельного опрацювання на всіх рівнях. Заступник міністра оборони Євген Мойсюк підкреслив, що питання трансформації системи територіальних центрів комплектування не може бути вирішене за один день.