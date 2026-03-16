Вперше за 20 років Україна втратила квоту в п'ять біатлоністок на гонки Кубка світу

Артем Худолєєв
Юлія Джима є однією з лідерок жіночої збірної України з біатлону
фото: biatlon.com.ua/Дмитро Євенко

Україна посідає 14 позицію в загальному заліку Кубка світу

Жіноча збірна України з біатлону втратила математичні шанси завершити сезон у першій десятці Кубок націй з біатлону та втратила квоту у п'ять спортсменок на наступний сезон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Наразі Україна посідає 14 позицію в загальному заліку та відстає від Польща, яка йде десятою, на 544 очки.

Заключною гонкою, що враховується до заліку Кубка націй, стане спринт на останньому етапі Кубок світу з біатлону в Гольменколлен. Навіть у разі максимально можливого результату – якщо три українські біатлоністки посядуть місця в топ-3 і принесуть команді 462 очки – цього все одно буде недостатньо, щоб піднятися до першої десятки.

Через це Україна втратить одну квоту в особистих гонках Кубка світу: замість п’яти спортсменок у наступному сезоні команда зможе заявляти лише чотирьох. Востаннє така квота була в української команди ще в сезоні 2005/06 – відтоді країна завжди мала щонайменше п’ять представниць у особистих стартах.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Читайте також

До цього року найуспішнішою Паралімпіадою для Олександри Кононової був Ванкувер-2010, де вона здобула чотири медалі
Українська паралімпійка Кононова увійшла до десятки мультимедалісток Ігор в Італії
Вчора, 21:19
Олександр Казік став дворазовим паралімпійським чемпіоном
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Олександра Кононова
Українка Кононова виграла золоту медаль Паралімпійських ігор
7 березня, 13:55
Українська збірна перед стартом Зимових Олімпійських ігор-2026
Україна у топ-10: прихований успіх Олімпіади-2026
1 березня, 13:01
Ольга Зайцева є депутаткою Московської міської Думи
Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону незаконно відвідала окупований Донецьк
25 лютого, 12:30
Томмазо Джакомель йшов першим у заліку Кубка світу, але віддав першу сходинку Еріку Перро
Екслідер Кубка світу з біатлону припинив виступи цього сезону через проблеми з серцем
24 лютого, 18:30
Українська чоловіча естафета три Олімпіади поспіль завершує змагання зі штрафними колами
Олімпіада 2026. Результати українців 17 лютого
18 лютого, 02:54
Ангеліна Брикіна може виконати надскладне потрійне сальто в лижній акробатиці, якого вона ще не робила на жодному змаганні
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 18 лютого
18 лютого, 01:45
Борковський закінчив свій етап естафети на 14 місці
Найгірший результат за 28 років. Як Україна виступила у чоловічій біатлонній естафеті Олімпіади
17 лютого, 17:16

Лідер «Манчестер Юнайтед» побив довголітній рекорд Бекхема
16-річний воротар може вийти в основному складі «Баварії» у грі Ліги чемпіонів
Американська бобслеїстка вручила Трампу орден, яким зазвичай нагороджують тренерів
Лапорта виграв вибори президента «Барселони»
Визначився переможець Кубка України з баскетболу
Стали відомі всі учасники «Фіналу чотирьох» Кубка України з ампфутболу
