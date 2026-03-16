Вперше за 20 років Україна втратила квоту в п'ять біатлоністок на гонки Кубка світу

Юлія Джима є однією з лідерок жіночої збірної України з біатлону

Україна посідає 14 позицію в загальному заліку Кубка світу

Жіноча збірна України з біатлону втратила математичні шанси завершити сезон у першій десятці Кубок націй з біатлону та втратила квоту у п'ять спортсменок на наступний сезон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Наразі Україна посідає 14 позицію в загальному заліку та відстає від Польща, яка йде десятою, на 544 очки.

Заключною гонкою, що враховується до заліку Кубка націй, стане спринт на останньому етапі Кубок світу з біатлону в Гольменколлен. Навіть у разі максимально можливого результату – якщо три українські біатлоністки посядуть місця в топ-3 і принесуть команді 462 очки – цього все одно буде недостатньо, щоб піднятися до першої десятки.

Через це Україна втратить одну квоту в особистих гонках Кубка світу: замість п’яти спортсменок у наступному сезоні команда зможе заявляти лише чотирьох. Востаннє така квота була в української команди ще в сезоні 2005/06 – відтоді країна завжди мала щонайменше п’ять представниць у особистих стартах.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце