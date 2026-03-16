Вперше за 20 років Україна втратила квоту в п'ять біатлоністок на гонки Кубка світу
Україна посідає 14 позицію в загальному заліку Кубка світу
Жіноча збірна України з біатлону втратила математичні шанси завершити сезон у першій десятці Кубок націй з біатлону та втратила квоту у п'ять спортсменок на наступний сезон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».
Наразі Україна посідає 14 позицію в загальному заліку та відстає від Польща, яка йде десятою, на 544 очки.
Заключною гонкою, що враховується до заліку Кубка націй, стане спринт на останньому етапі Кубок світу з біатлону в Гольменколлен. Навіть у разі максимально можливого результату – якщо три українські біатлоністки посядуть місця в топ-3 і принесуть команді 462 очки – цього все одно буде недостатньо, щоб піднятися до першої десятки.
Через це Україна втратить одну квоту в особистих гонках Кубка світу: замість п’яти спортсменок у наступному сезоні команда зможе заявляти лише чотирьох. Востаннє така квота була в української команди ще в сезоні 2005/06 – відтоді країна завжди мала щонайменше п’ять представниць у особистих стартах.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
