Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Трамп заборонив Венесуелі укладати нафтові угоди з Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заборонив Венесуелі укладати нафтові угоди з Росією
За новими правилами будь-які угоди повинні укладатися відповідно до законодавства США
фото: Getty Images

Глава російського МЗС назвав рішення Сполучених Штатів «дискримінацією»

Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє американським компаніям постачати Венесуелі обладнання та технології для видобутку нафти та газу. Водночас вона забороняє будь-які транзакції для РФ та Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт відомства.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало три ліцензії, які встановлюють умови для угод з урядом Венесуели, державною нафтовою компанією Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) та компаніями, де PDVSA володіє 50% і більше акцій. Відповідно до нових правил, будь-які угоди з урядом Венесуели або державною енергетичною компанією PDVSA мають укладатися виключно за законами США. У разі виникнення суперечок їх розв'язуватимуть лише в американських судах.

Гроші за угодами мають надходити лише до фондів, які контролюють США. При цьому створювати нові спільні підприємства для видобутку нафти чи газу у Венесуелі заборонено. Також під повною забороною будь-які операції з компаніями чи особами з Росії, Ірану, КНДР та Куби.

Нафтовидобувні компанії потребуватимуть дозволу США на використання спецобладнання та імпорт бурових установок, що потрібні для розширення видобутку нафти у Венесуелі.

Росія вже відреагувала на заборону будь-яких операцій у Венесуелі. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав це «дискримінацією». «Рішення США обмежити доступ Росії, Китаю та Ірану до венесуельських нафтових проєктів – це пряма дискримінація», – стверджує він.

Нагадаємо, очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент озвучив прогноз про значне здешевлення нафти на світовому ринку в найближчому майбутньому. На думку міністра, основними передумовами для цього мають стати припинення війни між Росією та Україною, а також стабілізація політичної ситуації в Ірані та Венесуелі. Бессент підкреслив, що досягнення мирних домовленостей та врегулювання конфліктів дозволить вивести з-під дії санкцій великі обсяги сировини.

До слова, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що у відносинах між США та Венесуелою відбудеться «абсолютно драматичний поворот».

Читайте також:

Теги: США Венесуела нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
Сьогодні, 02:57
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що країна перебуває в безпосередній близькості до потенційної зони конфлікту
Військова операція проти Ірану: Туреччина заявляє про негативні наслідки
10 лютого, 12:03
Посольство Росії у Литві (ілюстративне)
Литва та Азербайджан вручили послам РФ ноти протесту
6 лютого, 17:57
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували
6 лютого, 03:49
З кінця минулого року Вашингтон провів щонайменше сім операцій із захоплення нафтових танкерів
Reuters: США передадуть Венесуелі захоплений нафтовий танкер
29 сiчня, 00:29
CNN: Вимоги Трампа щодо Гренландії показують, як Росія виграє гонку за Арктику
CNN: Вимоги Трампа щодо Гренландії показують, як Росія виграє гонку за Арктику
22 сiчня, 04:15
Пентагон переміщує авіаносець у регіон Близького Сходу
США терміново перекинули авіаносець на Близький Схід
16 сiчня, 08:21
Російський диктатор раніше казав, що не збирається нападати на країни ЄС після України
За яких умов Росія може застосувати ядерну зброю проти Європи – заява ексрадника Путіна
16 сiчня, 01:31
Тімоті Шаламе обурив українців
Актор Тімоті Шаламе обурив українців своїм зверненням 
14 сiчня, 20:54

Економіка

Ціни на нафту підскочили через напруженість між США та Іраном
Ціни на нафту підскочили через напруженість між США та Іраном
Трамп заборонив Венесуелі укладати нафтові угоди з Росією
Трамп заборонив Венесуелі укладати нафтові угоди з Росією
США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
Bloomberg: Російський бізнес просить у Кремля мільярди на тлі рекордного дефіциту
Bloomberg: Російський бізнес просить у Кремля мільярди на тлі рекордного дефіциту
Швейцарія передасть $35 млн на енергетику України
Швейцарія передасть $35 млн на енергетику України
Росія знайшла велике нафтове родовище на Ямалі
Росія знайшла велике нафтове родовище на Ямалі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями, місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua