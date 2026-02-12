Трамп заборонив Венесуелі укладати нафтові угоди з Росією

Глава російського МЗС назвав рішення Сполучених Штатів «дискримінацією»

Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє американським компаніям постачати Венесуелі обладнання та технології для видобутку нафти та газу. Водночас вона забороняє будь-які транзакції для РФ та Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт відомства.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало три ліцензії, які встановлюють умови для угод з урядом Венесуели, державною нафтовою компанією Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) та компаніями, де PDVSA володіє 50% і більше акцій. Відповідно до нових правил, будь-які угоди з урядом Венесуели або державною енергетичною компанією PDVSA мають укладатися виключно за законами США. У разі виникнення суперечок їх розв'язуватимуть лише в американських судах.

Гроші за угодами мають надходити лише до фондів, які контролюють США. При цьому створювати нові спільні підприємства для видобутку нафти чи газу у Венесуелі заборонено. Також під повною забороною будь-які операції з компаніями чи особами з Росії, Ірану, КНДР та Куби.

Нафтовидобувні компанії потребуватимуть дозволу США на використання спецобладнання та імпорт бурових установок, що потрібні для розширення видобутку нафти у Венесуелі.

Росія вже відреагувала на заборону будь-яких операцій у Венесуелі. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав це «дискримінацією». «Рішення США обмежити доступ Росії, Китаю та Ірану до венесуельських нафтових проєктів – це пряма дискримінація», – стверджує він.

Нагадаємо, очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент озвучив прогноз про значне здешевлення нафти на світовому ринку в найближчому майбутньому. На думку міністра, основними передумовами для цього мають стати припинення війни між Росією та Україною, а також стабілізація політичної ситуації в Ірані та Венесуелі. Бессент підкреслив, що досягнення мирних домовленостей та врегулювання конфліктів дозволить вивести з-під дії санкцій великі обсяги сировини.

До слова, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що у відносинах між США та Венесуелою відбудеться «абсолютно драматичний поворот».