Олімпійська чемпіонка вибула до кінця сезону через перелом ребра



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Стіна Нільссон хоче змагатися лише за найвищі місця Teller Report

Ця травма – наслідок важких тренувань влітку і восени та ігнорування больових сигналів організму

Олімпійська чемпіонка, дворазова чемпіонка світу шведська лижниця Стіна Нільссон, котра знялася з «Тур де Скі» після першої ж гонки в Ленцергайді (Швейцарія), де вона посіла 24-те місце, може більше не вийти на старт до кінця сезону. Через стресовий перелом ребра Нільссон пропустить як мінімум шість тижнів.

«Я довго відчувала біль в області ребер і поруч, але не надавала цьому значення. Невеликий біль – звичне явище в повсякденному житті лижника. Однак після етапу в Планіці біль посилився. У мене все ще були надії, що мені вдасться завершити весь «Тур де Скі», але в Ленцергайді зрозуміла, що продовжувати неможливо. Важливо, що мені повідомили причину моїх проблем. Я можу почати вирішувати їх, щоб позбутися від цього болю», - наводить слова Нільссон Expressen.

«Ця травма – наслідок важких тренувань влітку і восени та ігнорування больових сигналів організму. Потрібен відпочинок, щоб вилікуватися, приблизно шість тижнів. Важко сказати, коли вона знову вирішить стартувати, адже її мета не топ-10, а подіум», - пояснив лікар збірної Швеції Маґнус Оскарссон.