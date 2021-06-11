Виконком УАФ затвердив футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!»

Також Виконком УАФ одноголосно затвердив футбольні символи України

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) 11 червня одноголосно затвердив футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!». Також як офіційний символ затверджено великий герб – карта України з Тризубом у центрі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова УАФ Андрій Павелко.

«Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників у рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять у собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України й наших земляків із різних країн і континентів. Ми зобов’язані й маємо за честь оберігати його й наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!» – повідомив Павелко.

Також Виконком УАФ одноголосно – 45 членів «за» – затвердив футбольні символи України. Відтепер, разом із малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом «Ukraine», на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені й у матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб – карта України з Тризубом у центрі.

Нагадаємо, що УАФ обговорює з УЄФА збереження слогану «Героям слава» на футболках наших футболістів.

Раніше стало відомо, що УЄФА піддався на істерику з боку Росії з приводу дизайну української форми і рекомендував грати на чемпіонаті Європи у футболках без напису «героям слава!».

На футболках України зображений обрис кордонів нашої країни, який включає в себе півострів Крим, а також Донецьк і Луганськ.

До слова, посольство США приміряло нову скандальну форму збірної України (фото).

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