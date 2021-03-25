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    Олімпійський чемпіон у стрибках з трампліна загубив лижі й упав головою вниз (відео)

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    Танде ледве не зламав шию - Олімпійський чемпіон у стрибках з трампліна загубив лижі й упав головою вниз (відео)
    Танде ледве не зламав шию
    Фото з відкритих джерел

    Даніель-Андре Танде втратив свідомість і гвинтокрилом був відправлений до лікарні

    Чотириразовий чемпіон світу, олімпійський чемпіон у стрибках з трампліна Даніель-Андре Танде невдало приземлився на розминці перед етапом Кубка світу в словенській Планиці. Він не зміг знайти баланс після виходу з порога і жорстко впав на швидкості понад 100 кілометрів на годину. Норвежець падав головою вниз і кілька разів дуже сильно вдарився. Якби не було шлема, то наслідки могли бути гіршими. Але він вижив, хоч і втратив свідомість. Міжнародна федерація лижного спорту повідомила, що стан спортсмена стабільний, він доставлений на вертольоті в лікарню Любляни. Повідомляється, що він зламав ключицю й кілька ребер.

    Даніель-Андре Танде – чотириразовий чемпіон світу і олімпійський чемпіон 2018 року в командних змаганнях.

    Перше місце в Планиці зайняв японець Рею Кобаясі.

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    Теги: Кубок світу
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