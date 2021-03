Олімпійський чемпіон у стрибках з трампліна загубив лижі й упав головою вниз (відео)

Чотириразовий чемпіон світу, олімпійський чемпіон у стрибках з трампліна Даніель-Андре Танде невдало приземлився на розминці перед етапом Кубка світу в словенській Планиці. Він не зміг знайти баланс після виходу з порога і жорстко впав на швидкості понад 100 кілометрів на годину. Норвежець падав головою вниз і кілька разів дуже сильно вдарився. Якби не було шлема, то наслідки могли бути гіршими. Але він вижив, хоч і втратив свідомість. Міжнародна федерація лижного спорту повідомила, що стан спортсмена стабільний, він доставлений на вертольоті в лікарню Любляни. Повідомляється, що він зламав ключицю й кілька ребер.

Co tu dużo mówić, wyglądało to fatalnie. Trzymajmy kciuki, by nic poważnego się nie stało z @Daniel_Andre24... #skijumpingfamily #Planica pic.twitter.com/OJRi0YBExm