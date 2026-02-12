Головна Спорт Новини
Олімпіада. Шорттрекіст Гандей отримав заборону на шолом з цитатою Костенко

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гандею повідомили про заборону шолому за декілька днів до початку Олімпійських ігор
фото: НОК

Міжнародний союз ковзанярів не дозволив українському шорттрекісту Олегу Гандею змагатися у своєму екіпіруванні

На Олімпійських іграх заборонили шолом ще одного українського спортсмена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Слова письменниці Ліни Костенко сприйняли за «політичне гасло»

Міжнародний союз ковзанярів не дозволив українському шорттрекісту Олегу Гандею змагатися у своєму екіпіруванні.

За словами шорттрекіста, йому заборонили виступати у своєму шоломі, де нанесено слова української письменниці Ліни Костенко – їх сприйняли як «політичне гасло».

«У мене є напис на шоломі Ліни Костенко: «Там де героїзм, там немає остаточної поразки». Заборонили, сказали, що це політичне гасло, що це про війну, це не можна. Я їм переклав слово у слово – ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна, це політично і це пропаганда», – заявив Гандей.

Гандею повідомили про заборону шолому за декілька днів до початку Олімпійських ігор.

Скандальне рішення МОК щодо «шолома пам'яті»: що відомо

Міжнародний олімпійський комітет заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени. 

Владислав Гераскевич наголошує, що його шолом заслуговує бути на Олімпійських іграх
Владислав Гераскевич наголошує, що його шолом заслуговує бути на Олімпійських іграх
фото: Getty Images

«Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти», – написав Гераскевич.

За його словами, попри наявні прецеденти в минулому та сучасності, коли МОК допускав подібні форми вшанування, цього разу для України вирішили застосувати «особливі правила».

Скелетоніст зауважив, що напередодні італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив у кваліфікації Олімпіади 2026 в шоломі з російським прапором. Однак на це не було жодної реакції від МОК.

Спортсмен заявив, що його команда готує офіційний запит до МОК і має намір боротися за право виступати саме в цьому шоломі.

На подію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що на шоломі Гераскевича зображені портрети українських атлетів, убитих Росією, зокрема фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, та 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого окупанти вбили поблизу Харкова.

Зеленський подякував Гераскевичу за те, що він нагадує світові ціну, яку Україна платить за свободу, і підкреслив, що цю правду не можна вважати «незручною», «недоречною» чи називати політичною акцією.

«Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися «політичною акцією на спортивних змаганнях». Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія. І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне», – зазначив президент.

Як повідомлялось, український скелетоніст Владислав Гераскевич підготував особливий шолом для виступу на Олімпійських іграх-2026.

Раніше Гераскевич розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

