  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Організатори Ролан Гаррос опублікували розклад матчів на 30 травня

    • Розсилка
    Еліна Світоліна - Організатори Ролан Гаррос опублікували розклад матчів на 30 травня
    Еліна Світоліна

    Світоліна другий матч поспіль проведе на корті Сюзанн Ленглі

    Еліна Світоліна знову зіграє на корті імені Сюзанн Ленглі.

    Суперницею українки в матчі другого кола стала словачка Вікторія Кужмова.

    Поєдинок стартує в 11:00 за місцевим часом / 12: 00 за київським часом.

    Також першим запуском проведе матч і Катерина Козлова (на корті №5).

    У парному розряді почнуть виступи Катерина Бондаренко, Надія Кіченок і Ольга Савчук.

    Як відомо, у стартовому маті Світоліна перемогла представницю Австралії Айлу Томлянович.

    У друге коло турніру також пробився єдиний представник України у чоловічому розряді Сергій Стаховський.

    Також стартовий бар'єр турніру подолала Леся Цуренко, виграла свій матч у першому колі і Катерина Козлова, яка сенсаційно перемогла чинну чемпіонку турніру Олену Остапенко.

    Джерело: btu.org.ua

    Сергій Стаховський теніс Ольга Савчук Ролан Гаррос Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Надія Кіченок Леся Цуренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ