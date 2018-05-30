Організатори Ролан Гаррос опублікували розклад матчів на 30 травня
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Світоліна другий матч поспіль проведе на корті Сюзанн Ленглі
Еліна Світоліна знову зіграє на корті імені Сюзанн Ленглі.
Суперницею українки в матчі другого кола стала словачка Вікторія Кужмова.
Поєдинок стартує в 11:00 за місцевим часом / 12: 00 за київським часом.
Також першим запуском проведе матч і Катерина Козлова (на корті №5).
У парному розряді почнуть виступи Катерина Бондаренко, Надія Кіченок і Ольга Савчук.
Як відомо, у стартовому маті Світоліна перемогла представницю Австралії Айлу Томлянович.
У друге коло турніру також пробився єдиний представник України у чоловічому розряді Сергій Стаховський.
Також стартовий бар'єр турніру подолала Леся Цуренко, виграла свій матч у першому колі і Катерина Козлова, яка сенсаційно перемогла чинну чемпіонку турніру Олену Остапенко.
Расписание среды, 30 мая: Элина Свитолина откроет игровой день на корте им. Сюзанн Ленглен (12 по Киеву) #RG18 pic.twitter.com/4Ixu5t0dHY— TennisUkraine (@UkrainianTennis) 29 мая 2018 г.
Джерело: btu.org.ua