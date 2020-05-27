Організатори US Open розглядають варіант проведення турніру без глядачів



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US Open повинен пройти з 13 серпня по 13 вересня

Представник Американської асоціації тенісу Лью Шерр поділився думкою про можливе проведення US Open за закритими дверима. Спеціаліст при цьому визнав, що організатори втратять величезні гроші в цьому випадку. У минулому році турнір відвідали більше 737 тис. фанатів.

Поки рішення про долю турніру в 2020 році не прийнято. Розглядається можливість перенесення змагань з Нью-Йорка в інші міста США, з огляду на те, що мегаполіс сильно постраждав від пандемії коронавірусу.

«Ще два місяці тому здавалося, що такий турнір, як US Open, неможливо проводити без глядачів. Але тепер, розглядаючи варіанти, я розумію, яким досягненням буде проведення турніру, як за тенісом нудьгують вболівальники. Вони будуть дуже раді побачити турнір, потрібно про це пам'ятати. Так, турнір буде іншим, його будуть інакше показувати і сприймати. Просто це буде трохи інший турнір, а не звичний нам US Open», - цитує Шерра Ubitennis.

US Open повинен пройти з 13 серпня по 13 вересня.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу проведення тенісних турнірів призупинене і відновиться не раніше середини липня.

Спортсмени знаходяться на самоізоляції і підтримують форму в домашніх умовах. Лише нещодавно в деяких країнах тенісисти почали працювати на корті.