Розвідка Естонії заявила про проблеми росіян на фронті

У Таллінні вважають, що блокування терміналів та обмеження месенджера вплинули на координацію військ РФ і допомогли українським контратакам

У розвідці Естонії повідомили, що обмеження доступу російських військових до Starlink, а також внутрішні обмеження Telegram у Росії ускладнили обмін інформацією між підрозділами та вплинули на хід бойових дій в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача розвідувального центру Сил оборони Естонії, полковника Антса Ківісельга.

За його словами, скоординоване з Україною блокування терміналів Starlink компанією SpaceX разом із російськими обмеженнями щодо Telegram створили додаткові труднощі для армії РФ. «Обмеження на Starlink призвели до зменшення кількості ударів російських БпЛА по українських тилових підрозділах, а обмеження на месенджер заповільнили обмін інформацією між російськими військовими на горизонтальному рівні. Тож система російського командування, контроль ураження та координація між підрозділами порушилася – і це посприяло українським контратакам», – розповів посадовець.

Водночас він наголосив, що говорити про повний «колапс» російської системи управління було б неправильно, однак сукупність цих факторів суттєво вплинула на ситуацію на фронті. За словами Ківісельга, минулого тижня українські сили розпочали контрнаступальні дії у Запорізькій області поблизу Гуляйполя та змогли стабілізувати обстановку. «Теми російського просування там дуже сповільнилися, місцями зупинилися, а українцям вдалося відбити назад деякі окуповані території», – зазначив полковник.

Він також повідомив про просування українських підрозділів у районах Добропілля та Олександрівки на Донеччині. За оцінкою естонської розвідки, Росії поки не вдалося реалізувати план оточення Покровська-Мирнограда, хоча бої в цьому районі тривають уже кілька місяців. Разом з тим російські війська мають певні просування поблизу Костянтинівки-Дружківки та Слов’янська.

Інтенсивність повітряних атак РФ по території України, за словами Ківісельга, залишається стабільною – у середньому близько 1100 безпілотників і 60 ракет на тиждень. Основними цілями російських ударів залишаються енергетичні об’єкти, транспортна інфраструктура, промисловість, медичні заклади та інші елементи цивільної інфраструктури.

До слова, служба зовнішньої розвідки України оприлюднила аналітичний звіт, який свідчить про системну деградацію російського енергетичного сектору. Обвал цін на сировину, санкційна блокада та рекордна ключова ставка ЦБ запустили ланцюгову реакцію банкрутств, яка призводить до фактичної націоналізації приватних активів державними банками.