РФ оголосила в розшук Арсенія Яценюка
Росія вже не вперше оголошує в розшук українських політиків і посадовців
Російська Федерація оголосила в розшук колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка за «кримінальною статтею». Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на базу даних МВС РФ, пише «Главком».
Зазначається, що підставою для розшуку є кримінальна справа, однак конкретну статтю російська сторона не уточнює.
Нагадаємо, російське МВС також оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Їх також розшукуватимуть за неназваними кримінальними статтями.
Це не вперше, коли у РФ українських посадовців оголошують у розшук. Так, у березні суд у Москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту, його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.
Серед інших – ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР МО Кирило Буданов та командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Раніше російське Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук народну депутатку України Юлію Тимошенко.
