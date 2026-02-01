РФ оголосила в розшук Арсенія Яценюка

Яценюка у РФ розшукують за кримінальною статтею, однак, за якою саме, пропагандисти не вказують

Росія вже не вперше оголошує в розшук українських політиків і посадовців

Російська Федерація оголосила в розшук колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка за «кримінальною статтею». Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на базу даних МВС РФ, пише «Главком».

Зазначається, що підставою для розшуку є кримінальна справа, однак конкретну статтю російська сторона не уточнює.

Нагадаємо, російське МВС також оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського та його попередника Петра Порошенка. Їх також розшукуватимуть за неназваними кримінальними статтями.

Це не вперше, коли у РФ українських посадовців оголошують у розшук. Так, у березні суд у Москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту, його оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

Серед інших – ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР МО Кирило Буданов та командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Раніше російське Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук народну депутатку України Юлію Тимошенко.