Українські юніори завершили виступ на Australian Open

Білозерцев минулого року доходив до 1/8 фіналу Вімблдону та Ролан Гарросу, де поступався своїм суперникам

Більше українців на турнірі не лишилося

У четвер, 29 січня, представники України остаточно припинили боротьбу на юніорському Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Про це повідомляє «Главком»

Останні учасники від нашої країни в одиночному розряді – Нікіта Білозерцев та Антоніна Сушкова – не змогли подолати бар'єр 1/8 фіналу, поступившись своїм суперникам у двох сетах.

Білозерцев, який був посіяний під шостим номером, зустрівся з представником Тайваню Куань-Шоу Ченем, який мав 11-й номер посіву. Поєдинок виявився складним для українця з перших хвилин: суперник домінував на задній лінії, що призвело до поразки Білозерцева з рахунком 1:6, 3:6. Для Микити це був другий виступ у Мельбурні, і попри невдачу в 1/8 фіналу, він продемонстрував значний прогрес порівняно з минулим роком, де вибув уже в першому колі.

Антоніна Сушкова у своєму матчі третього раунду протистояла восьмій сіяній турніру, американці Теа Фродін. На відміну від чоловічого матчу, тут тривала більш рівна боротьба. Сушкова мала шанси в обох сетах, проте суперниця виявилася сильнішою у ключових моментах. Матч завершився на користь американки з рахунком 7:5, 6:4. Варто відзначити, що для Антоніни цей розіграш Australian Open став дебютним у кар'єрі на турнірах серії Grand Slam, що робить вихід до третього кола успішним стартом на юніорському рівні.

Australian Open-2026. Юніорський одиночний розряд. 1/8 фіналу

[6] Нікіта Білозерцев (Україна) – [11] Куан-Шоу Чен (Тайвань) 6:1, 6:3

Антоніна Сушкова (Україна) – [8] Теа Фродін (США) 7:5, 6:4

З вильотом Білозерцева та Сушкової на юніорському Australian Open-2026 не залишилося представників України. Напередодні змагання покинула ще одна перспективна українка Софія Бєлінська, яка також зупинилася на стадії третього кола, програвши «нейтральній» атлетці Катерині Тупіциній.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна поступилася прихильниці Лукашенка на Australian Open. Українка програла у поєдинку 1/2 фіналу Australian Open першій ракетці світу білорусці Аріні Соболенко.