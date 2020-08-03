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    «Палкін – своєрідний тип». Тренер Спірідон відповів на образи з уст гендиректора «Шахтаря»

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    Олександр Спірідон обурений висловлюваннями Палкіна - «Палкін – своєрідний тип». Тренер Спірідон відповів на образи з уст гендиректора «Шахтаря»
    Олександр Спірідон обурений висловлюваннями Палкіна
    Світлина - Динамо від Шурика

    На думку молдовського спеціаліста, Сергій Палкін не може давати оцінки Луческу

    Молдовський спеціаліст Олександр Спірідон, який протягом 12-ти років був помічником Мірчі Луческу в «Шахтарі» а потім ще рік асистував румунському містерові в російському «Зеніті», доволі категорично висловився стосовно одного з керівників донецького клубу, а ось пояснювати, чому не прийняв пропозиції увійти в тренерський штаб «Динамо», не став.

    «Я не буду відповідати на питання про «Динамо». Мене там немає. Вважаю некоректним міркувати про клуб, в якому я не працюю і ніколи не працював», - сказав Спірідон у коментарі Tribuna.

    Разом з тим, фахівця зачепило, що генеральний директор «Шахтаря» Сргій Палкін зневажливо назвав його «перекладачем».

    «Це думка людини, яка за 17 років роботи в клубі не змогла вивчити навіть футбольну термінологію, - сказав Спірідон. – Вже кому-кому, але тільки не йому коментувати внутрішню кухню тренерського штабу. Можливо, він хороший менеджер, але в футболі, на мою думку, як був дилетантом, так ним і залишився. І ця людина ще має зухвалість оцінювати професійний рівень Луческу. Чи давно він співав містеру дифірамби і збирався ставити пам'ятник за професійні досягнення? А сьогодні обливає його брудом, ображає і принижує. Ось воно – справжнє обличчя цієї людини. Більш ніж упевнений, що чимало хто з багатомільйонної армії вболівальників «Шахтаря» мене підтримає: Палкін вчинив підло і низько в ставленні до Луческу.

    Але Палкін – не означає «Шахтар». Він всього лише своєрідний тип, який працює в структурі клубу. Але від цього факту моє ставлення до «Шахтаря» не змінюється. Я від щирого серця бажаю команді перемоги в найближчому матчі з «Вольфсбурґом» - дай Бог, повториться 2009 рік».

    Нагадаємо, що Спірідон працював асистентом Луческу в «Шахтарі» з 2004 по 2016 рік.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга Мірча Луческу Сергій Палкін Олександр Спірідон
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