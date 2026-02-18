Визначились усі чвертьфіналісти хокейного турніру Олімпіади-2026
Всі чотири поєдинки 1/4 фіналу Олімпіади будуть зіграні у середу, 18 лютого
Визначились усі чвертьфіналісти хокейного турніру Олімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком».
У заключному матчі 1/8 фіналу хокейного турніру серед чоловіків на Олімпіаді-2026 збірна Швеції обіграла Латвію – 5:1.
Отже, стали відомі всі чвертьфінальні пари Олімпійських ігор.
1/4 фіналу Олімпіади
- Канада – Чехія
- США – Швеція
- Словаччина – Німеччина
- Фінляндія – Швейцарія
Всі чотири поєдинки 1/4 фіналу Олімпіади будуть зіграні у середу, 18 лютого.
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
Після одинадцятого дня Норвегія відірвалася від конкурентів ще більше. Нідерланди і США обмінялися невикористаними шансами на золото, тому продовжують мати по шість медалей. Натомість наближається команда Німеччини, яка позаду з п'ятьма золотими нагородами.
Нагадаємо, що в дванадцятий день Олімпіади 2026 буде розіграно десять комплектів нагород.
Коментарі — 0