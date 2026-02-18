Всі чотири поєдинки 1/4 фіналу Олімпіади будуть зіграні у середу, 18 лютого

Визначились усі чвертьфіналісти хокейного турніру Олімпіади-2026. Про це повідомляє «Главком».

У заключному матчі 1/8 фіналу хокейного турніру серед чоловіків на Олімпіаді-2026 збірна Швеції обіграла Латвію – 5:1.

Отже, стали відомі всі чвертьфінальні пари Олімпійських ігор.

1/4 фіналу Олімпіади

Канада – Чехія

США – Швеція

Словаччина – Німеччина

Фінляндія – Швейцарія

Всі чотири поєдинки 1/4 фіналу Олімпіади будуть зіграні у середу, 18 лютого.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Після одинадцятого дня Норвегія відірвалася від конкурентів ще більше. Нідерланди і США обмінялися невикористаними шансами на золото, тому продовжують мати по шість медалей. Натомість наближається команда Німеччини, яка позаду з п'ятьма золотими нагородами.

Нагадаємо, що в дванадцятий день Олімпіади 2026 буде розіграно десять комплектів нагород.