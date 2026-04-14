Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Паралімпійський комітет повідомив про рішення щодо атлетів, які не зняли шапки, коли лунав гімн РФ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Німецькі спортсмени (ліворуч) не зняли шапки під час виконання гімну РФ

Директор зі зв'язків із громадськістю Міжнародного паралімпійського комітету Крейг Спенс відповів на запит «Главкома»

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відповів на запит «Главкома» щодо своєї реакції на вчинок німецьких атлетів, які під час звучання російського гімну на Паралімпіаді відвернулися убік та не знімали шапки.

Під час церемонії нагородження призерів Паралімпіади Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн демонстративно відвернулися убік від російського прапора і не зняли головні убори, коли лунав гімн Росії.

Раніше директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс відповідав «Главкому», що МПК надіслав листа до національного паралімпійського комітету Німеччини з проханням щодо роз'яснення ситуації.

Тож сьогодні, 14 квітня 2026 року, ми поцікавилися в МПК знову, чи є вже рішення щодо вчинку німецьких атлетів.

«У мене та сама відповідь: рішення ще немає», – відповів «Главкому» Спенс.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.

«По-людськи я дуже рада за цих людей. Може, це дуже милі люди, з якими ми могли б навіть потоваришувати. Але це просто політично неприйнятно. Це відчувається дивно та неправильно», – заявила Кацмайєр в інтерв'ю ARD.

Флоріан Бауманн також засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань з власним прапором та гімном.

«Чотири роки тому в Пекіні ми мали чудовий контакт з українцями. Ми хотіли висловити їм солідарність. Не йдеться про російських спортсменів. Для багатьох із них зараз теж дуже складно. Але рішення Міжнародного паралімпійського комітету, що Росія тут може виступати під власним прапором, із власним гімном, тоді як тут присутні й українці, я вважаю просто неправильним», – цитує Бауманна ZDF.

Теги: паралімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександра Кононова була на п'єдесталі минулорічної світової першості у 20-кілометрових перегонах на лижах
Паралімпіада-2026. Анонс заключного змагального дня
15 березня, 00:19
На минулій Паралімпіаді Україна зупинилася за крок до медалі в змішаній естафеті
Паралімпіада-2026. Результати українців у восьмий змагальний день
15 березня, 01:41
Збірна України на Паралімпійських іграх-2026
Збірна України бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади-2026
15 березня, 10:46
Американка українського походження Оксана Мастерс стала другою найкращою паралімпійкою Ігор в Італії
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 15 березня
15 березня, 20:11
Олександра Кононова стала третьою на найдовшій дистанції, додавши до свого активу п'яту медаль з Італії
Паралімпіада-2026. Результати українців у дев'ятий змагальний день
15 березня, 20:37
До цього року найуспішнішою Паралімпіадою для Олександри Кононової був Ванкувер-2010, де вона здобула чотири медалі
Українська паралімпійка Кононова увійшла до десятки мультимедалісток Ігор в Італії
15 березня, 21:19
Паралімпійський комітет повідомив, чи ухвалив рішення щодо атлетів, які не зняли шапки, коли лунав гімн РФ
16 березня, 11:48
Путін збирається 19 березня поспілкуватися з російськими паралімпійцями
Путін зустрінеться з російськими спортсменами, які брали участь у Паралімпіаді-2026
18 березня, 16:46
Трамп призупинив удари по Ірану, РФ атакувала Дніпропетровщину. Головне за 23 березня 2026
Трамп призупинив удари по Ірану, РФ атакувала Дніпропетровщину. Головне за 23 березня 2026
23 березня, 21:07

Новини

Новини

Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Сьогодні, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua