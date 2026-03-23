Трамп призупинив удари по Ірану, РФ атакувала Дніпропетровщину. Головне за 23 березня 2026

Наталія Порощук
Дайджест новин 23 березня 2026 року

Росія була змушена повністю припинити експорт сирої нафти через порти Балтійського моря – свій головний канал вивозу нафти за кордон. Пентагон призупинив операцію проти Ірану. Зокрема, росіяни атакували Дніпропетровщину.

«Главком» склав добірку головних подій 23 березня:

Пентагон призупинив операцію проти Ірану

Сполучені Штати та Іран провели «продуктивні та конструктивні» переговори щодо повного врегулювання військових дій на Близькому Сході. На тлі позитивної динаміки діалогу президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився на п’ять днів відкласти заплановані військові операції проти іранської інфраструктури.

Однак офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки. У Міністерстві закордонних справ Ірану назвали інформацію про «продуктивний діалог» такою, що не відповідає дійсності.

Росіяни атакували Дніпропетровщину

Російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Унаслідок цього постраждали вісім людей, серед них – дитина.

Експорт російської нафти РФ через Балтику повністю зупинено

Росія була змушена повністю припинити експорт сирої нафти через порти Балтійського моря – свій головний канал вивозу нафти за кордон. Причиною став наймасштабніший з початку війни наліт українських безпілотників на Ленінградську область. 

Собор, в якому понад 60 років правив Філарет, та парафія перейшли до ПЦУ

Сьогодні, 23 березня, Свято-Володимирський кафедральний собор, в якому правив Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, з Української православної церкви Київського патріархату перейшов до Православної церкви України (ПЦУ).

Опалювальний сезон в Києві: названо дату завершення

У Києві з 24 березня розпочнеться завершення опалювального сезону для житлового фонду. Рішення про завершення опалювального сезону міська влада ухвалила з урахуванням погодних умов, прогнозованого потепління та необхідності раціонального використання енергоносіїв.

Складання мандата Володіною

На сайті парламенту з'явився проєкт постанови від нардепа Сергія Кальченка про дострокове припинення повноважень народного депутата України Дар'ї Володіної.

