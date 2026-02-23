Коцар здобула золото Кубка Європи з фристайлу
На етапі Кубка Європи з фристайлу у польській Котельніці наші спортсмени вибороли повний комплект нагород у дисципліні біг-ейр. Про це повідомляє «Главком».
Катерина Коцар здобула золото у жіночому турнірі. Нагадаємо, спортсменка вперше представила Україну у бігейрі на Олімпійських іграх-2026 і посіла там 10 місце.
Срібною призеркою етапу Кубка Європи стал Марія Анійчин.
Орест Коваленко піднявся на третю сходинку п’єдесталу у змаганнях серед чоловіків.
Наступним стартом для збірної України стане чемпіонаті світу серед юніорів в Калгарі (Канада) : 28 лютого – слоупстайл; 4 березня – біґ-ейр; 7 березня – рейли.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
