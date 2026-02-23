Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Коцар здобула золото Кубка Європи з фристайлу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Коцар здобула золото Кубка Європи з фристайлу
Медальний хет-трик від українських фристайлістів

Наступним стартом для збірної України стане чемпіонаті світу серед юніорів в Калгарі (Канада)

На етапі Кубка Європи з фристайлу у польській Котельніці наші спортсмени вибороли повний комплект нагород у дисципліні біг-ейр. Про це повідомляє «Главком».

Катерина Коцар здобула золото у жіночому турнірі. Нагадаємо, спортсменка вперше представила Україну у бігейрі на Олімпійських іграх-2026 і посіла там 10 місце.

Срібною призеркою етапу Кубка Європи стал Марія Анійчин.

Орест Коваленко піднявся на третю сходинку п’єдесталу у змаганнях серед чоловіків.

Наступним стартом для збірної України стане чемпіонаті світу серед юніорів в Калгарі (Канада) : 28 лютого – слоупстайл; 4 березня – біґ-ейр; 7 березня – рейли.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)

Читайте також:

Джерело
Теги: фристайл спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мелле ван'т Ваут піднявся на подіум разом зі своїм братом Єнсом, який вже двічі встиг стати олімпійським чемпіоном
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 18 лютого
19 лютого, 03:01
Під Покровськом ліквідовано екс футболіста-зрадника Сергія Петрова
Під Покровськом ліквідовано екс футболіста-зрадника Сергія Петрова
15 лютого, 12:26
Я знаю, що ми не порушили правила – Гераскевич
Я знаю, що ми не порушили правила – Гераскевич
12 лютого, 22:05
Андрій Бірців у 13 років встановив другий рекорд України з гирями
13-річний дніпрянин встановив рекорд України з поштовху гир
12 лютого, 11:03
Дегтярьов зробив скандальну заяву
Міністр спорту РФ хоче заборонити в'їзд до Росії спортсменам, які змінили громадянство
11 лютого, 17:09
Церемонія відкриття Олімпіади стала однією з наймасштабніших в історії зимових Олімпіад
Церемонія відкриття Олімпіади-2026 (відео)
6 лютого, 20:49
Церемонія відкриття Олімпіади-2026 розпочнеться о 21:00 за київським часом
Олімпіада-2026: де дивитися церемонію відкриття Ігор
6 лютого, 17:04
Сили оборони ліквідували окупанта Пулатова 8 листопада 2025 року
ЗСУ на фронті ліквідували призера Чемпіонату світу з рукопашного бою
26 сiчня, 11:55
Веддінг змагався на Олімпіаді-2002 у Солт-Лейк-Сіті, де не пройшов кваліфікацію у паралельному гігантському слаломі
Колишній сноубордист ризикує отримати довічне ув'язнення за наркоторгівлю
24 сiчня, 17:35

Новини

Збірна України з богатирського багатоборства успішно виступила на Кубку світу
Збірна України з богатирського багатоборства успішно виступила на Кубку світу
Коцар здобула золото Кубка Європи з фристайлу
Коцар здобула золото Кубка Європи з фристайлу
ЗСУ на фронті ліквідували юного російського актора та боксера
ЗСУ на фронті ліквідували юного російського актора та боксера
Кулєша оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Австрії з баскетболу
Кулєша оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Австрії з баскетболу
Гімнаст Чепурний здобув золото Кубка світу
Гімнаст Чепурний здобув золото Кубка світу
Лень набрав чотири очки у фіналі Кубка Іспанії з баскетболу
Лень набрав чотири очки у фіналі Кубка Іспанії з баскетболу

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua