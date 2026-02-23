Коцар здобула золото Кубка Європи з фристайлу

Наступним стартом для збірної України стане чемпіонаті світу серед юніорів в Калгарі (Канада)

На етапі Кубка Європи з фристайлу у польській Котельніці наші спортсмени вибороли повний комплект нагород у дисципліні біг-ейр. Про це повідомляє «Главком».

Катерина Коцар здобула золото у жіночому турнірі. Нагадаємо, спортсменка вперше представила Україну у бігейрі на Олімпійських іграх-2026 і посіла там 10 місце.

Срібною призеркою етапу Кубка Європи стал Марія Анійчин.

Орест Коваленко піднявся на третю сходинку п’єдесталу у змаганнях серед чоловіків.

Наступним стартом для збірної України стане чемпіонаті світу серед юніорів в Калгарі (Канада) : 28 лютого – слоупстайл; 4 березня – біґ-ейр; 7 березня – рейли.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце