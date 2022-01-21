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    Пеле знову в лікарні: легендарного футболіста чекає виснажливе лікування

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    Футболіст повернувся у лікарняну палату - Пеле знову в лікарні: легендарного футболіста чекає виснажливе лікування
    Футболіст повернувся у лікарняну палату
    фото з відкритих джерел

    Спортсмен пройде курс хіміотерапії

    Чемпіон світу Пеле продовжує лікувати онкологію. Відтак він знову опинився на лікарняному ліжку. Про це пише ESPN.

    На 81-річну легенду футболу черговий чекає курс хіміотерапії у лікарні імені Альберта Ейнштейна, яка розташована у бразильському Сан-Паулу. Пеле доведеться знов провести декілька днів у клініці.

    Бразилець розпочав курс хіміотерапії ще наприкінці 2021-го року. Вперше таку вимушену процедуру Пеле пройшов на початку грудня після того, як у вересні переніс хірургічне втручання з видалення пухлини товстої кишки.

    Після госпіталізації майже місяць провів у медичному центрі. Вже у новому 2022-му році Пеле продовжить своє лікування. Медики хочуть отримати більше інформації про онкологію ексфутболіста. Стан бразильця стабільний.

    У квітні 2019 року Пеле було госпіталізовано в паризьку клініку. У бразильця різко підвищувалась температура. Після обстеження його було прооперовано через загострення інфекції сечовивідних шляхів.

    Пеле має проблеми з нирками і передміхуровою залозою.

    Нагадаємо, Пеле виписали з госпіталю, але рак не вилікували.

    Раніше Пеле переніс операцію з видалення пухлини.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Пеле
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    Пеле знову в лікарні: легендарного футболіста чекає виснажливе лікування