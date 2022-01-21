Пеле знову в лікарні: легендарного футболіста чекає виснажливе лікування

Спортсмен пройде курс хіміотерапії

Чемпіон світу Пеле продовжує лікувати онкологію. Відтак він знову опинився на лікарняному ліжку. Про це пише ESPN.

На 81-річну легенду футболу черговий чекає курс хіміотерапії у лікарні імені Альберта Ейнштейна, яка розташована у бразильському Сан-Паулу. Пеле доведеться знов провести декілька днів у клініці.

Бразилець розпочав курс хіміотерапії ще наприкінці 2021-го року. Вперше таку вимушену процедуру Пеле пройшов на початку грудня після того, як у вересні переніс хірургічне втручання з видалення пухлини товстої кишки.

Після госпіталізації майже місяць провів у медичному центрі. Вже у новому 2022-му році Пеле продовжить своє лікування. Медики хочуть отримати більше інформації про онкологію ексфутболіста. Стан бразильця стабільний.

У квітні 2019 року Пеле було госпіталізовано в паризьку клініку. У бразильця різко підвищувалась температура. Після обстеження його було прооперовано через загострення інфекції сечовивідних шляхів.

Пеле має проблеми з нирками і передміхуровою залозою.

Нагадаємо, Пеле виписали з госпіталю, але рак не вилікували.

Раніше Пеле переніс операцію з видалення пухлини.